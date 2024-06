Desde el pasado 5 de junio del 2023, que se promulgó la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), hasta la fecha, esta sigue sin entrar en vigor por la falta de un reglamento que establezca los ordenamientos.



La Ley de TEA 34-23 fue aprobada de urgencia por el Congreso Nacional debido a que esta busca dotar de normativas que brinden protección a personas que sufren este tipo de trastorno.



Se recuerda que el objetivo de la ley TEA es garantizar que las personas con este trastorno reciban las terapias necesarias y así aliviar la carga económica y emocional en miles de hogares del país.



Durante su aprobación se estableció que el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), se encargara de crear la disposición para la entrada en vigor de la ejecutoria, pero esta entidad aún no cuenta con un documento sobre las acciones a realizar.



Ante esta problemática se han pronunciado algunas personalidades que buscan la entrada en vigor de esta tan necesaria normativa, entre ellos están el periodista y coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, Fernando Quiroz y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.



El periodista Quiroz alertó sobre la inercia gubernamental, asegurando que mientras las alertas y diagnósticos de autismo se multiplican, el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para aplicar la ley. “Esta inacción deja a miles de familias sin el apoyo crucial que la ley prometía”, resaltó.



El coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, quien es padre del adolescente pintor Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, que está dentro de la condición que establece la ley, cree urgente que el Gobierno reglamente e implemente la normativa para asegurar un apoyo integral y efectivo a las personas con autismo y a sus familias.



Gastos de familias



Quiroz afirma que el costo de atender integralmente a una persona con autismo puede alcanzar hasta los RD$200,000 al mes en la República Dominicana. Este monto incluye terapias, atención médica especializada y educación adaptada a su condición.



En este sentido manifestó que, “Las familias enfrentan un estrés constante al cuidar a sus seres queridos con autismo sin el a apoyo adecuado. La falta de recursos y la incertidumbre sobre el futuro aumentan la carga emocional sobre los cuidadores, muchos de los cuales deben abandonar sus empleos para brindar atención a tiempo completo”. Concluyó diciendo que la inacción del Gobierno no solo afecta a las personas con autismo, sino que también limita las oportunidades laborales y de desarrollo personal de sus cuidadores.

Piden que se cree Reglamento del TEA

De igual manera se pronunció el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, que solicitó al Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis) que cree los ordenamientos para que la ley de TEA pueda entrar en vigor, de manera que los niños que padecen este problema puedan ser atendidos debidamente y recibir tratamiento.



Pidió a las autoridades velar por el cumplimiento de estas normativas que son tan importante para las familias que tienen algún mimbro con autismo.



Pueblo Ulloa explicó que en las últimas décadas, los diagnósticos de TEA han crecido en más de un 250%, lo que significa que al menos uno de cada 160 niños en todo el mundo viven con este trastorno.



El autismo es considerado un espectro porque abarca una serie de condiciones que pueden variar en los niños que nacen con esta condición, los cuales con terapias adecuadas pueden integrarse a la sociedad, estudiar, trabajar y producir sus propios ingresos.