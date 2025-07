La Junta Central Electoral (JCE) anunció hoy la emisión de la resolución 16-2025, que establece la distribución de RD$750,000,000.00 como contribución económica del Estado a las organizaciones políticas.



Esta medida se implementa para cubrir el período de julio a diciembre del año 2025 y responde directamente a lo dispuesto por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en su sentencia TSE/0010/2025, dictada el pasado 10 de junio.



Aunque la resolución 16-2025, dada a conocer hoy por la JCE, se enfoca en la distribución económica de RD$750 millones para el segundo semestre de 2025, esta hace referencia explícita a la Resolución No. 15-2025 como el documento que ya ha fijado el orden de las boletas.



La distribución se fundamenta en los resultados de los votos válidos emitidos en las elecciones ordinarias generales celebradas en dos fechas clave de 2024: el 18 de febrero y el 19 de mayo. El 80% de los fondos restantes, equivalente a RD$600,000,000.00, será repartido en partes iguales entre las organizaciones políticas que lograron superar el 5% de los votos válidos, lo que beneficiará al Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido Fuerza del Pueblo (FP) y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que recibirán RD$200,000,000.00 cada uno.



Un 12%, sumando RD$90,000,000.00, se destinará a los partidos que obtuvieron entre el 1% y menos del 5% de los votos válidos, que se distribuirá en partes iguales entre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), el Partido País Posible (PP) y el Partido Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), recibiendo cada uno RD$18,000,000.00.



Asimismo, RD$60,000,000.00, o sea el 8% del total, será distribuido entre los partidos políticos que obtuvieron entre el 0.01% y el 1% de los votos válidos en los siete niveles de elección de las elecciones ordinarias generales, celebradas el 18 de febrero y el 19 de mayo de 2024.



También se beneficiarán las organizaciones políticas que mantienen su personería jurídica ante la Junta Central Electoral y las de nuevo reconocimiento posterior a dichas elecciones.



La resolución también destaca la obligatoriedad de la transparencia y la rendición de cuentas. El monto liberado corresponde a la segunda mitad del total de RD$1,500,000,000.00 que fue consignado en la Ley Núm. 80-24 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal de 2025, de los cuales la primera mitad ya había sido ejecutada.



La decisión de la JCE surge luego de que fueran impugnadas ante el TSE, las resoluciones previas del órgano electoral, No. 7-2025 sobre categorización y orden en boletas para el año 2028 y la No. 8-2025 sobre montos de distribución para el 2025.

Hace ajustes luego de impugnaciones

El 3 y 19 de marzo de 2025, los partidos Alianza País (Alpaís), País Posible (PP) y Dominicanos por el Cambio (DxC) presentaron impugnaciones que llevaron al TSE a ordenar a la JCE la emisión de una nueva resolución de ajuste. El TSE anuló dos resoluciones previas de la JCE, forzando al órgano electoral a establecer nuevas directrices sobre la categorización de las organizaciones políticas y la asignación de fondos estatales.