La Policía Nacional continúa las investigaciones sobre la extraña desaparición de Elizabeth Almarante Pacheco, de 24 años, y Luis Miguel Jáquez Rodríguez, de 32, residentes en el Distrito Municipal La Guáyiga, de Pedro Brand.



De acuerdo con familiares y amigos cercanos de la pareja desapareció la madrugada del pasado 23 de enero, cuando dejaron su casa y su carro abiertos.



Asimismo, las camas, gavetas y los muebles estaban desorganizados, como si alguien hubiera estado buscando algo. Sin embargo, no se nota que haya sido forzada la puerta de la vivienda.



La madre de Luis Miguel, Miguelina Rodríguez, aseguró ayer, que hasta el momento no ha recibido ninguna llamada ni mensaje sobre el paradero o condición de su hijo.



En tanto que Deiby Arvelo, alias Tulile, amigo de la pareja, dijo que al no saber de ellos, se dirigió a su casa, donde encontró solos y llorando a los dos hijos de Luis Miguel, los cuales viven con la pareja.



Los esposos llevan poco más de un año residiendo en el sector El Progreso de La Guáyiga. Según testigos nadie observó nada inusual.



Agregó que los menores dieron la voz de alerta al despertarse y no ver a su padre y fue cuando llegó a la casa que notó que faltaban varias prendas, dos televisores y dos drones.



Hasta el momento, en las pesquisas para dar con el paradero de los esposos Elizabeth y Luis Miguel, fueron encontrados dos sellos gomígrafos a nombre de las doctoras neumólogas Altagracia Miguelina Tejeda y Gleni Miguelina Díaz, 193 mil pesos en efectivo y 35 cápsulas de arma de fuego de 9 milímetros.



Los uniformados también ocuparon 23 plásticos de tarjetas bancarias de diferentes bancos, seis chequeras del Banco de Reservas y una laptop marca Asus de color negro, entre otros objetos.



Reporte policial



Según un reporte policial, los artículos mencionados fueron encontrados por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en la vivienda donde residen Luis Miguel y Elizabeth, ubicada en la calle El Progreso, del sector La Guáyiga de la Autopista Duarte.



Entre las personas investigadas por las autoridades, se encuentra la madre de los niños de seis y tres años de edad, respectivamente.



Cámaras de seguridad del entorno lograron captar el momento en que llegó Luis Miguel a su casa a bordo de su vehículo alrededor de la una de la madrugada del pasado lunes. La Policía Nacional informó que trabaja, recopilando información que pueda ayudar para dar con el paradero de la pareja.