Luego de la auditoría publicada por la Contraloría de la República en la que señalaba supuestas irregularidades en la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos Desarrollo Agroforestal (Utepda), la entidad se defendió alegando que estos hallazgos no son ciertos.



La Utepda envió a elCaribe una serie de documentos en los que responde y explica punto por punto las irregularidades que, supuestamente, fueron encontradas por los auditores de la Contraloría, entre las que figuran, según el informe del órgano de control interno, impuestos impagos hasta contratos que incumplen normativas por montos que ascienden a más de 543 millones de pesos, además presuntos datos irregulares sobre la asignación y ejecución de fondos.



Desde el punto de vista de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos Desarrollo Agroforestal, los auditores de la Contraloría no profundizaron en la búsqueda de informaciones que servían de sustento para validar los hallazgos y, según dice, dieron por hecho un primer borrador sin tomar en consideración las observaciones y evidencias que la institución les había presentado.



Esto ha dado como resultado una gran ola de publicaciones en diversos medios de comunicación con titulares sensacionalistas e interpretaciones erróneas que desprestigian el buen nombre de quien dirige esta entidad y el resto del equipo. En ese sentido, consideramos que los auditores debieron reconocer en su informe de auditoría definitiva las respuestas y evidencias emitidas por la Utepda a cada hallazgo, y realizar los ajustes de lugar donde correspondiera, porque a la Utepda no se le permitió subsanar, en franca violación del derecho a su defensa. Esta situación ha generado confusión ante la ciudadanía, que entiende que estas presuntas irregularidades son ciertas, cuando en realidad no las son”, dice la institución en la comunicación enviada a este diario.



En lo que respecta a la ejecución presupuestaria la Utepda señaló que la asignación del programa agroforestal asciende a RD$8,475 millones de un presupuesto planificado en RDS12.397 millones, conforme a la aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Sostuvo que dicho monto fue ejecutado durante dos períodos de gobierno como de 2017 a agosto 2020 por un monto de RD$ 4,200 millones de pesos y de septiembre de 2020 a julio de 2023 con un monto de RDS4, 275 millones de pesos.



Explicó que durante la gestión septiembre 2020 a julio de 2023, la entidad no recibió recursos extrapresupuestarios por RDS77 millones.

Dice está comprometida con la transparencia

En su comunicación enviada a este diario, la Utepda manifestó que la actual gestión está altamente comprometida con el cumplimiento de los lineamientos del Gobierno y que por consiguiente se han enfocado en asumir una gerencia donde lidere la transparencia y la eficiencia de la gestión gubernamental. “Por lo que, en ese sentido, le expresamos que esta Dirección Ejecutiva manifestó desde nuestra llegada su interés ante la Contraloría General de la República, como órgano rector de control interno, para que se realizara una auditoria, con la finalidad de que examinara la institución y nos presentara un diagnóstico de la misma, respecto al control y manejo”, dice.