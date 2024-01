En un día cualquiera del 2023, ocurrieron al menos 210 robos, que llegaron a ser denunciados ante las autoridades competentes. No se tienen estimaciones de cuántos no fueron reportados, pero solo pensar en el subregistro eleva el ritmo cardíaco.



Hablamos de que por mes se registró un promedio de 6,531 robos a personas que probablemente iban en el trayecto a su trabajo, quizás jóvenes que se dirigían a sus centros de estudios o en otros casos, los delincuentes apuntaron a cabezas de hogar que creían tener sus pertenencias y seres queridos seguros en casa.



A nivel nacional, el año pasado se registró un total de 78,372 robos, según recoge el Análisis Estadístico de Criminalidad, publicado por la Policía Nacional-Procuraduría General de la República. Según su clasificación delictiva, en 2023 se cometieron 28,634 (36.5%) robos simples, 25,481 (32.5%) asaltos o atracos, 13,650 (17.4%) rotura o escalamiento, 7,535 (9.6%) arrebatos y 3,072 (3.9%) no identificados.



De todo el año, octubre fue el mes en que se produjeron más robos, 7,081 en solo 31 días. Ya para diciembre se nota una disminución de este delito con la ocurrencia de 5,889 casos.



De los 78,372 robos registrados en el 2023, los reportados por la vía policial fueron 46,660.



De su lado, instituciones como la Policía Nacional, Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desplegaron 644,555 operativos en el transcurso del 2023.



De estas acciones, 605,857 se clasifican como operativos preventivos y 38,698 estuvieron comandados por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).



Durante el año 2023 se realizaron un total de 22,757,356 depuraciones de personas, vehículos y armas de fuego, que produjeron 185,606 alertas.



Conforme a las estadísticas presentadas por la Policía Nacional, el año pasado se ejecutaron 8,368 órdenes de arresto. Por otro lado, se recuperaron 769 vehículos robados.



En ese lapso las autoridades se incautaron de un total de 3,646 armas de fuego y 48,527 armas blancas. En torno al microtráfico, ocuparon 13,475,507.76 gramos de sustancias controladas, así como RD$56,413,340 y US$924,519.



Un 2024 “con buen pie”



En la última reunión sobre seguridad, el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, manifestó que el 2024 comenzó con buen pie, de acuerdo con los resultados obtenidos en la lucha contra el delito y la criminalidad, efectuado por la Fuerza de Tarea Conjunta integrada por Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la DNCD, bajo la coordinación de la Procuraduría General de la República.



“Viendo cifras de lo que va de año, ya el 2024 comienza a dar buenos indicios, conforme a la lucha en contra de la criminalidad”, destacó el funcionario al cierre de la reunión de seguimiento al “Plan de Seguridad Ciudadana”.



El ministro Santos Echavarría informó que hay regiones que presentan cifras de un solo dígito en materia de homicidios.



Según citó, la Región Norte con asiento en la provincia Puerto Plata refleja una reducción de un 8.03 %; región Noroeste (Mao) y La Altagracia (Higüey), ambas arrojan una disminución de un 9.06 %, mientras que Cibao Central (Santiago) y Cibao Sur (Bonao) muestran un descenso de un 9.08 %, en tanto que, la región Noroeste (San Francisco de Macorís) obtiene la baja de un 9.09 %.

Año 2023 cierra con 1,475 homicidios en RD

En 2023 en la República Dominicana se registraron un total de 1,475 homicidios. De esta cantidad, 359 muertes se atribuyen a la delincuencia, lo que equivale a un 24.3 % de los casos. Los conflictos sociales representan la mayor causa de homicidios, 669 para ese año. Del total de estas muertes violentas, 268 aún están en fase de investigación y 179 figuran en el renglón de acción legal. En comparación con el 2022, año en que se cuantifican 1,586 homicidios, en 2023 se evidencia una reducción de 111 muertes por esta causa, para una disminución porcentual de 7%.



En el país, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes acumulada de enero a diciembre 2023 fue de 11.5, con un descenso de 1.7 con respecto al 2022, que cerró con una tasa de 13.2.

Al margen de la trágica lista, el documento oficial resalta algunas noticias positivas.



En el mes de diciembre 2023 se registraron 11 provincias con una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes de 0. Estas son Azua, El Seibo, La Romana, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Pedernales, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y Valverde.