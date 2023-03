Bolívar Ventura, José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo declararon al Ministerio Público cómo operaba la estructura

Las delaciones de varios implicados en el caso Calamar les sirvieron bastante a los fiscales anticorrupción en la elaboración del expediente en el que imputan a tres exministros y otras personas de desfalcar al Estado.



A medida que pasan los días, se conocen más detalles de cómo había funcionado la red de corrupción que supuestamente distrajo más de 19 mil millones de pesos del erario.



Y es que las declaraciones de algunos de los implicados que decidieron colaborar con el Ministerio Público revelan otros detalles, como que el sótano de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) funcionó como centro para entregar dinero a su entonces director Francisco Pagán como parte de los beneficios que obtuvo la estructura.



Cerca de cien millones de pesos en efectivo fueron entregados a Pagán envueltos en fundas negras selladas por parte del empresario Bolívar Ventura, quien fue extorsionado para entregar unos millones de pesos a la red que habría liderado Donald Guerrero, exministro de Hacienda, para de esta forma cobrar deudas que le tenía el Estado por servicios prestados con el tema de construcciones.



De acuerdo con lo dicho por Ventura, cuando era interrogado por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, los destinatarios finales de este dinero serían Guerrero y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia.



“Llevaron el dinero hasta el sótano de la Oisoe, yo subí hasta la oficina de Francisco Pagán y le dije que el dinero estaba en el sótano, y ahí las personas de la seguridad de Anderson (dueño de una agencia de cambio), las que hacen este tipo de transacciones proceden a realizar la entrega que yo había dispuesto, el dinero se pasó al vehículo de Francisco Pagán, ese dinero estaba envuelto en un plástico de seguridad y luego en fundas negras selladas”, precisó Ventura.



Aunque Pagán habría participado de los ilícitos, no figura imputado en este proceso tras haber llegado a un acuerdo con los fiscales cuando estuvo acusado en el caso Pulpo, en el que fue condenado a una pena inferior. Ventura tampoco está imputado en este caso Calamar.



Ventura dijo que se vio obligado a tener que pagar unos 572 millones de pesos por presiones que supuestamente ejercía Guerrero, luego de haberse reunido con este, Pagán y José Ramón Peralta. Este dinero se habría utilizado para la campaña interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el 2019.



“Si era la condición de pagarme estaba dispuesto a aportar la suma de 200 millones de pesos, pero Donald Guerrero me decía tú puedes dar más”, explicó.



“En esa reunión José Ramón Peralta no me manifestó condiciones de plazos, tiempos o dinero que yo debía entregar, pero sí me dijo que yo debía entregar dinero del que se me pagaría, pero que esos detalles me los daría el ministro de Hacienda, Donald Guerrero”, dijo.



Precisó que como a Pagán solo se le entregaron 100 millones, se le informó que los 400 millones restantes deberían ser dados directamente a Donald Guerrero, quien indicó, luego le dijo que coordinara con José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo para esto.



Declaraciones de José Arturo Ureña



Otro de los delatores en el caso Calamar es el empresario José Arturo Ureña. Según el expediente estructurado por el Ministerio Público, con este testigo probaron cómo operaba la estructura de corrupción.



Ureña, señalado como uno de los responsables de realizar acciones en favor de dicha estructura para los procesos de expropiaciones, cobros ilegales de bancas deportivas, de lotería y colmados, testificó que recibió, por su implicación en la supuesta mafia, alrededor de 538 millones de pesos.



Durante el interrogatorio, Ureña relató que el cobro de la cuota mensual que harían a las bancas y colmados, se le presentó en un principio como un proyecto que le garantizaría al Estado mejorar las recaudaciones.



Sin embargo, “fue desvirtuado desde el inicio y eso dio paso a una zona no santa, esa es la verdad, que originalmente ese no era el fin y el proyecto se materializó de una forma que no había un fin jurídico”, explicó.



Indicó que la estructura no gubernamental compuesta por su persona, junto a Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo y otros, comenzó con el aporte de 21 millones que hizo Rafael Rodríguez, conocido como Neno.



Mencionó que en la materialización de los operativos de recolección que hacían en las bancas y colmados, también participó un señor de nombre Madé, que decían que era un coronel de la Policía Nacional.



Conocerán medida de coerción



Hoy a las 9:00 de la mañana está pautado que se conozca la solicitud de medida de coerción contra los 20 imputados acusados de desfalcar al Estado. Los procesados se encuentran detenidos en la cárcel de Ciudad Nueva desde el pasado 8 de marzo.



El conocimiento de la medida de coerción ha sido aplazado en dos ocasiones.



Desde que fueron detenidos los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han realizado varias manifestaciones donde han ocurrido incidentes.

Este miércoles podrían continuar las protestas en apoyo a los miembros del PLD que se encuentran presos.

¿A cuáles de la Oisoe les hizo pago de sobornos?

“Yo no lo consideraba soborno, lo consideraba gratificaciones”, respondió José Arturo Ureña a los fiscales que le hacían preguntas durante el interrogatorio. Ventura era suplidor de la Oisoe y para ser beneficiado con licitaciones de equipos médicos, materiales de construcción de carreteras y hospitales, admitió haber entregado “gratificaciones”. “A Wilfredo González, realmente eran centavos, Víctor Encarnación, algunos cientos de miles, Sonia Betsaida, montos que no le puedo precisar en estos momentos, a Pachisty Ramírez, le llegué a llevar algo, pero no muy frecuente, realmente al que más le entregué fue a Francisco Pagán, 160 millones de pesos”, relató.