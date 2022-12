Confesó que inducido por Umberto Eco por un tiempo se resistió a usar redes, pero que Annia Valdez lo convenció

Leonel Fernández confesó que en la última etapa de su gobierno debido a que se concentró mucho en el día a día de la administración pública, fue sorprendido por la influencia de las redes sociales en la convocatoria de acciones contra el Gobierno.



“Lo del 4% fue una campaña en redes, que fue exitosa, como campaña, fue exitosa; el tema contra la cementera, fue en redes, y fue exitoso; Loma Miranda, fue exitosa y fue en redes, para entonces yo no tenía el tiempo para estar arriba de eso, se lo dejaba a Annia (Valdez)”, confesó el expresidente de la Republica.



Fernández reveló que en un encuentro que sostuvo con el fallecido semiólogo, Umberto Eco, el destacado escritor italiano lo había convencido de no usar redes sociales.



“En 2013, un amigo me introduce a Umberto Eco, yo tenía deseo de conocer a Umberto Eco, un intelectual que admiro porque usaba sus libros de texto en las clases de su tratado sobre semiótica; lo visité en Milano (Italia) y duramos mucho tiempo conversando, le pregunté sobre las redes sociales y me respondió, yo no uso redes sociales, porque la redes son un refugio de los mediocres”, relató sobre ese encuentro.



Del fallecido especialista de la comunicación y su concepto sobre las redes sociales, se recuerda la frase: “Las redes dan espacio a legiones de idiotas”.



Fernández confesó que su representante de prensa, Annia Valdez, a la fuerza lo presionó para que incursionara en el uso de las redes sociales.



“Me convenció por mucho tiempo (Umberto Eco), hasta que Annia a fuerza de mucha presión me dijo: ¡Salga ya!”, contó el veterano político en la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Fernández afirmó que seguirá mejorando en el uso de las redes sociales debido a que “con el tiempo se aprenden los trucos”.



“La revolución de la comunicación no es solo por la tecnología sino por cómo se produce el fenómeno comunicacional, antes era unidireccional, yo impongo mi idea porque soy quien transmite; la gran revolución ha sido la interacción, hay una equidad, un equilibrio entre el que emite y el que recibe el mensaje”, sostuvo el también presidente de la Fuerza del Pueblo (FP).



Consideró que lo negativo del fenómeno es que a diferencia del periodismo tradicional, no hay filtros.



“Todo sale y no hay control de lo que sale. Y mucho de lo que sale es de odio, desinformación y hasta el día de hoy no se ha podido regular eso; al ser una comunicación global, también cuál sería la jurisdicción competente, es difícil regular un fenómeno global, y hay debate sobre la regulación de la comunicación en iternet”, observó Fernández.



“No privatizamos las empresas”



El expresidente Fernández aclaró que la atribución que le hacen de que privatizó las empresas públicas no es verdad porque se trató de una capitalización. “Que Leonel privatizó, no hemos privatizado nada, lo que hicimos fue que capitalizamos”, explicó.



Argumentó que la diferencia entre capitalizar y privatizar es que las empresas siguen siendo propiedad del Estado. “También hay algo que me atribuyen siempre y que no es verdad, que hemos privatizado, que Leonel privatizó, no privatizamos, no ha habido una enajenación del patrimonio del Estado al sector privado; lo que ha habido es una inversión del capital privado en la misma magnitud del valor del mercado que tiene ese bien, pero el Estado nunca ha enajenado esa propiedad”, reiteró Fernández.



El expresidente se refiere al proceso de capitalización de varias empresas públicas en su primera gestión de gobierno 1996-2000.



Sostuvo que gracias a eso el Estado eliminó los subsidios a varias empresas y recibe ingresos por las utilidades.



El político sostuvo que el enfoque del neoliberalismo excluye el aspecto social, lo que calificó como inaceptable.



“El neoliberalismo planteaba estabilidad macroeconómica, correcto; eliminación del déficit fiscal, correcto; apertura de mercados, bien, correcto, pero y lo social; el papel del Estado en lo social no existe, entonces eso es lo que diferencia cómo entender la política y cuáles prácticas introducirías desde el Estado”, apunto Fernández. Definió a su partido como de centro izquierda.



La victoria de 1996



El política que ganó la primera competencia por la Presidencia en 1996 a José Francisco Peña Gómez dijo que fue un error de su contrincante pensar que su competidor eran Balaguer y el PRSC.



“Peña Gómez pensó en un momento, mi contricante no es Leonel, ni es el PLD, acabo de salir de unas elecciones y mi contrincante fue el partido Reformista, con toda razón, pero al no prestarle atención, no advirtió un fenómenos que tampoco nosotros advertimos, que el balaguerismo se volcaba hacia el PLD”, dijo.



Refirió que hasta ese momento la mayor votación había sido de 18%, en 1986. Agregó que luego del primer gobierno en el año 2000 alcanzaron un voto duro de 25% de apoyo como base social.



“De niño fui monaguillo”



Fernández reveló que fue monaguillo en la Iglesia Las Mercedes con menos de 13 años. Dijo que le tocaba tocar la campana para la misa. Fernández se definió como cristiano y que aunque no visita la iglesia todos los domingos, suele ir con frecuencia.



“Sobre todo, trata de ser un lector de la Biblia, uno descubre cosas interesantes para el día a día, incluso si se hace una lectura política de la Biblia en ausencia de la manifestación teológica, encuentra muchas enseñanzas, por ejemplo el caso de Jesús que se proclamó rey de los judíos y el rey de los judío era una categoría política”, apuntó. Añadió que en la Biblia además se descubre la naturaleza humana que ha sido la misma en las distintas épocas.



“No creo en supersticiones”



El expresidente Leonel Fernández dijo que no cree en supersticiones, aunque reveló un episodio que vivió que lo marcó. “Estaba leyendo, y de repente la luz del bombillo se apaga, y como a los dos minutos me llaman y me dicen que mi abuela había muerto; siempre recuerdo esa coincidencia entre el bombillo que se apaga y la abuela que se muere. Es la única vez que ocurre algo que me pregunto, qué es esto, es lo único que ha llamado mi atención porque no fue que la luz se fue, ni que el bombillo se quemó, porque volvió a encender solo”, contó Fernández durante la entrevista.

“El Gobierno no podrá ganar en primera vuelta”

El líder de la Fuerza del Pueblo sostuvo que si las elecciones fueran ahora, el escenario electoral planteado es de segunda vuelta. “El Gobierno está obligado a ganar en primera vuelta y no va a ganar en primera vuelta y perderá en segunda vuelta”, afirmó. Agregó que aspira a ganar en primera vuelta y que lo van a lograr llegando a la meta de afiliar dos millones de miembros. “El valor simbólico de eso es que vamos a recuperar nuestra base social de apoyo, eso es lo que nosotros éramos antes de empezar una campaña electoral, y esa base social se convierte en la base electoral de apoyo, y en este proceso es recuperar lo que se perdió con la fragmentación del PLD”, argumentó.