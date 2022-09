El liderazgo del presidente Luis Abinader quedó fortalecido con la elección de la nueva Dirección Ejecutiva. Esa fortaleza se observa no solo por los agraciados, también por la lección que deja.

Es evidente que los ruidosos y disidentes en lugar de avanzar, retroceden. Quedaron fuera de la Dirección Ejecutiva, Ramón Alburquerque y Fafa Taveras, ambos, en dimensiones distintas, generaron ruidos internos en la convención. Guido Gómez Mazara es otra voz discrepante, pero como no tenía rango de general, la degradación es ignorarlo.



Otros quedaron fuera y no se sabe bien la razón. Tony Raful, que presidió la Comisión Nacional Organizadora en el 2018 y es padre de la senadora de la capital, Faride Raful, fue excluido. La dama hizo su bullita en el proceso de renovación de los bufetes directivos del Senado, cuando informó que no le interesaba seguir de vocera. Caso que ha generado comentarios es el del delegado político ante la JCE, Sigmund Freund, que no está entre los elegidos. Llamativo por la importancia de la tarea que desempeña.

Fueron premiados con un asiento en la Dirección Ejecutiva, los senadores Alexis Victoria, Ricardo de los Santos y Santiago Zorrilla. Todos esos nombres sonaron como aspirantes a la presidencia del Senado, pero es evidente que negociaron quedarse callado ante la imposición de Eduardo Estrella, a cambio de ir a la cúpula. Ginnette Bournigal, que si hizo ruido y criticó públicamente a Estrella, fue la única que no resultó agraciada.



Roberto Fulcar, destituido del Ministerio de Educación en medio de acusaciones de corrupción, aparentemente fue premiado al ser designado de director nacional de estrategia, cargo que ocupó hasta ese momento, Ramón Alburquerque. En ese organismo estará, además, Milagros Ortiz Bosch. Radio bemba habla que la relación entre Fulcar y Ortiz Bosch, no es buena, pero la última es consentida del presidente de la República.



El mejor sazón a la elección de los nuevos miembros de la Dirección Ejecutiva, lo aportaron los perremeístas de nuevo cuño, Roberto Ángel (Robertico) Salcedo e Ito Bisonó. Ambos fueron ascendidos de rasos a generales con voz y voto.