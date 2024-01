El anuncio de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) de que el presidente Luis Abinader retirará del Congreso Nacional el proyecto de ley de tasa cero que liberaría de gravámenes a los productos agropecuarios importados desde mercados internacionales fue acogido como bueno y válido por legisladores de la oposición y del oficialismo.



El diputado Danny Guzmán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entiende que el retiro del proyecto de ley sería “lo mejor” que le podría pasar a los productores locales y la República Dominicana en sentido general por ser una nación eminentemente agrícola.



Recomienda que la pieza sea retirada “para siempre” y el Gobierno incentive a los productores “para que eso no vuelva a suceder, porque eso es una de las razones por las que el dólar ha subido de precio, porque (el Gobierno) ha tenido que comprar mucho del extranjero, y todo lo que se compra fuera del país es en dólares”.



Por otra parte, para Guzmán la palabra “recular” está de moda con el jefe de Estado, porque en ocasiones ha aprobado cosas y luego “le da para atrás”.



“Él reculó, pero está bien. Cuando son cosas positivas, está bien para el país y más para nosotros los productores, porque yo también soy un productor de ganado, y a mí me perjudicó eso, porque ahora el ganado está barato, pero en los supermercados está caro”, subrayó.



Consideran el presidente Abinader demuestra que escucha a la gente



La secretaria de la Cámara de Diputados, Soraya Suarez, afirma que con la medida a tomar el presidente Luis Abinader demuestra que escucha al país. Ponderó que en 2022 los legisladores aprobaron otro pliego de ley de tasa cero el cual “dio su resultado” a pesar de que la oposición lo niega.



“En este caso, si faltó algún sector que consultar, que se quejó, que bueno que tenemos un presidente no que recula, sino que escucha (…). Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a un presidente mudo y lejano, que lo único que hacía era brincar charquitos y el otro filosofar”, afirmó la oficialista en referencia a los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández.



Asimismo, el diputado Luis Gómez (PRM) ve atinado que el presidente retire la normativa.



Se recuerda que el controversial proyecto de ley ya fue sancionado por los diputados y se encuentra en el Senado de la República.

Cree denuncias de Leonel Fernández se escucharon

El vocero de los diputados de Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, entiende que las denuncias del presidente de ese partido, Leonel Fernández, incidieron en que el Poder Ejecutivo considerara retirar del Congreso el controversial proyecto de ley. Recordó que el año pasado y en el 2022 el exmandatario solicitó al presidente Luis Abinader retirar la pieza, que según destacó, en nada beneficia al país. “El presidente sin escuchar a ningún sector impuso aquí en la Cámara de Diputados una ley de tasa cero que lo único que hace es hacer millonarios a dos o tres que apoyaron a Luis Abinader en la campaña para buscar recursos”, expuso. El referido proyecto de ley fue sometido al Congreso por el presidente de la República y desde entonces ha generado controversias.