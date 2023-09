Legisladores de distintos partidos políticos apoyan el llamado a diálogo entre la República Dominicana y Haití propuesto por la Organización de los Estados Americanos (OEA).



La propuesta busca solucionar el conflicto bilateral generado por la construcción de un canal en el vecino país para desviar parte de las aguas del río Masacre (Dajabón).



El respaldo de los senadores y diputados va acompañado de la exhortación a la OEA para que el acercamiento se lleve a cabo cuanto antes y se respeten los derechos dominicanos.



“Claro que lo apoyamos. Nosotros somos propósito de que la situación se solucione en una mesa de diálogo”, ponderó el senador Lenin Valdez (PRM-Monte Plata), quien entiende que se debe buscar una salida salomónica, debido a que las cosas podrían empeorar, en el sentido de si los haitianos siguen con el canal, los dominicanos podrían construir una presa, y de ese modo el conflicto escalaría a tal grado que la República Dominicana se apoderaría de toda el agua.



El congresista aclaró que la intermediación de la organización internacional debe ser con respeto y altura, y sabiendo que el país y el presidente Luis Abinader han hecho todo lo posible para que las diferencias entre los dos países no escalen al plano internacional.



De su lado, el diputado Víctor Suárez (PLD) es de opinión que el diálogo tiene que apresurarse, ya que se trata de una isla con dos países y claras diferencias, “pero que cada Estado debe subsistir”. Advirtió que habría que ver cuál sería la acción de Haití ante la intención de la mesa del diálogo.



“La colaboración de los organismos internacionales es importante, y que el país mantenga su postura de respeto a la dominicanidad y nacionalidad. Aquí somos nosotros los que tenemos el derecho de ejecutar la política pública (…).Yo no descarto que la OEA sea un intermediario, pero siempre respetando la soberanía y el derecho que tenemos los dominicanos de nuestro lado”, ponderó.



De Fuerza del Pueblo (FP) se pronunció el diputado Hamlet Melo, quien dijo que el exmandatario Leonel Fernández ha sido muy coherente con el tema haitiano y ha dicho en varias ocasiones que la solución a esa nación no está allí ni en la República Dominicana, sino a nivel internacional. En ese sentido exhortó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), OEA y demás entidades internacionales a ir en auxilio del vecino país.



Enfatizó en que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y otros mandatarios que respaldan la intervención internacional para apaciguar a Haití, deben pasar de las palabras a los hechos.



Diplomacia es camino a solución



Luis Henríquez, vocero del PLD en la Cámara Baja, dijo que el camino a la solución al problema haitiano debe ser el de la diplomacia. “Saludamos a la OEA y cualquier otro organismo o institución que se brinde para mediar en esto. Lo aplaudimos. Ese es el camino”, afirmó.



Pidió a los representantes internacionales que intervendrán en el diálogo solicitar al gobierno haitiano que el interlocutor que vaya a sentarse con la República Dominicana sea válido y pueda influenciar para que los grupos armados de esa nación y entes involucrados en la construcción del canal asuman el acuerdo que pacten.

Gustavo Sánchez critica al órgano internacional

Contrario a sus colegas, el diputado peledeísta Gustavo Sánchez arremetió contra la Organización de Estados Americanos por la poca credibilidad -según él- con que cuenta en América Latina.

El legislador denunció que la OEA sólo existe para legalizar “la mala democracia” en la región, “por lo tanto, cualquier comentario que venga de esa organización, para mí, es increíble, siento que no tiene la decencia para recomendar nada en América Latina”. Preguntado sobre el apoyo que el Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha dado a la República Dominicana, Sánchez entiende que el órgano puede hacer recomendaciones, pero que para él deberían “desbaratarlo” y “quitarlo”. “Eso es una carga para los pueblos centroamericanos”, sostuvo, al aclarar que habla desde su punto de vista y no de la posición del partido.