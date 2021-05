Leonel Fernández no teme Ministerio Público investigue sus gobiernos

Santiago.- El ex presidente Leonel Fernández afirmó que nadie está por encima de la ley, y que si el Ministerio Público considera que en sus gobiernos hubo acciones delictivas está en el deber de investigarlo, pero no teme al respecto.

Fernández recordó que ya antiguos funcionarios de sus distintos gobiernos han sido investigados y por consiguiente piensa que es una obligación del Ministerio Público si considera que hay elementos indiciarios que puedan llevar a la imputación de acciones delictivas, es su deber denunciarlo y llevarlo a cabo.

“De manera que temor no puedo sentir porque primero hemos hecho todo el esfuerzo de hacer las cosas correctamente, pero en todo caso nadie está por encima de la ley y el Ministerio Público estaría en la obligación siempre de investigar cualquier elemento o acción, cualquier conducta que considere que debe investigar”, expresó Fernández durante su comparecencia en un programa radial, en el marco de su visita de tres días a esta ciudad, donde hará juramentaciones de dirigentes que pasan a la Fuerza del Pueblo, y otras actividades.

Al ser cuestionado de cómo cambia el discurso del candidato, que llega a ser presidente sobre el tema de la corrupción, Fernández afirmó que fue coherente entre discurso y acción, por lo que quizás no tiene la respuesta para eso.

“Yo siempre he sido coherente entre lo que digo y lo que hago en todos los ámbitos o por lo menos trato de serlo”, afirmó.

Por otro lado, el ex presidente de la república consideró que este no es el momento para abocarse a una reforma fiscal, para que no pase como en Colombia, sino concentrarse en acelerar el proceso de vacunación para acabar con el Covid y no dar paso a otras variantes de la enfermedad, como en la India, que empeoraría la situación.

“Hay una batalla entre la capacidad para vacunar rápidamente y frenar las posibilidades de las mutaciones que representen un peligro tal que las vacunas se tornen ineficaces con respecto a la variante, debemos tener un optimismo cauteloso, es una lucha por la supervivencia, la crisis de la pandemia es una crisis no solamente económica y social, es una crisis existencial de la humanidad y todos tenemos que trabajar en esa dirección”, expresó Fernández.

Afirmó que la reforma fiscal es un tema que ha estado pendiente desde antes de la pandemia, y que sabe que tiene que hacerse, ya que las finanzas públicas de este país no pueden funcionar adecuadamente hasta que no se haga una verdadera reforma fiscal, pero hacerla en este momento sería improcedente.

En ese sentido dijo que una reforma fiscal además de ser racionalmente válida, tiene que ser políticamente viable ,y ya Colombia empezó a dar la tónica, el efecto contagio, es decir que cuando la hagan en Chile se va a protestar en Argentina, y toda América Latina se va a incendiar.

“Ya estamos en el mes de mayo, casi a mitad del año, se debe permitir que pase el resto de este año tratando de avanzar en la vacunación, la masificación de la vacunación por un lado, y por otro dar tiempo a que se consolide el proceso de activación y recuperación de la economía, por tanto en el 2022 estaríamos en mejores condiciones de poder afrontar una reforma fiscal”, afirmó.

Consideró que sería peligroso intentar la reforma, no sería inteligente ni sabio proceder algo que va a encontrar inevitablemente una resistencia social.