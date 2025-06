El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez, dijo que todos saben que el presidente de esa organización política, Leonel Fernández, “ha querido, por muchas razones, entre ellas gratitud”, mantener a Antonio Florián (Peñita) en la secretaría general del partido, asunto que, según amplió, el exmandatario hizo entender.



El exsenador de Pedernales confirmó que no buscará ocupar ese cargo en las próximas elecciones internas de la FP, sino que asumirá, a petición de la dirección de la entidad partidaria, ser supervisor regional de las 14 provincias del Cibao.



La decisión fue tomada luego de hacer “un recorrido” en el país por la secretaría general y tras conversaciones con la dirección partidaria, quien le hizo la propuesta que él finalmente aceptó.



“Es que para nosotros no se trata de una posición en particular, y yo siempre lo dije. Se trata de fortalecer este partido, fortalecer un partido que es nuevo. Y desde ese punto de vista, todos saben que el presidente Leonel ha querido, por muchas razones, entre ellas gratitud, mantener al secretario general actual y nos lo hizo entender. Y, por lo tanto, nosotros no vamos a tener un conflicto por algo que no es el propósito principal, que todos sabemos que es la presidencia de la República, y por eso nosotros aceptamos ser el supervisor de las 14 provincias del Cibao”, manifestó ayer en una visita que realizó al Senado de la República.



Aunque Sánchez no dio detalles sobre su colega Franklin Rodríguez, quien también aspiraba a la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo, indicó que, de igual manera, la dirección política partidaria habló con él en esa dirección.



Las declaraciones de Dionis Sánchez se ofrecen luego de diferencias internas del partido opositor sobre los candidatos a la secretaría general y “de parálisis” en el avance del congreso para escoger las autoridades locales.