LF estará también en Boston University dictando conferencia sobre globalización

Miami, Florida.- Leonel Fernández viajó a la ciudad de Miami, para dictar una conferencia sobre el proceso democrático dominicano, invitado por la exembajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Robin Bernstein y la Florida International University (FIU).

La conferencia del líder político dominicano este martes 24 de octubre en el Management and Research Center, MARC, del FIU, fue titulada: “Leadership and Diplomacy, The Strategic Intersection” (Liderazgo y diplomacia, la intersección estratégica).

En su estancia en el Estado de la Florida, el presidente del partido Fuerza del Pueblo sostendrá encuentros con la comunidad dominicana radicada allí, y miembros y dirigentes de la organización política opositora.

El jueves 26, Fernández irá al estado de Massachusetts, para dictar otra conferencia magistral sobre globalización, en Boston University, bajo el título: “Globalization & Geopolitics in the Digital Age” (Globalización y geopolítica en la era digital), la cual será moderada por el exembajador de Chile en China, la India y Sudáfrica, Jorge Heine.

Igual que en la Florida, Fernández se reunirá con la diáspora dominicana y con la dirigencia y los miembros de la Fuerza del Pueblo en Boston. El viernes regresará a la República Dominicana.