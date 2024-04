Tras las críticas a las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS), realizadas por líderes religiosos de la iglesia católica durante el sermón de la Siete Palabras, el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) José Manuel Vargas, les responde que “les falta información”.



“Ellos tienen todo el derecho de exponer los temas que afectan a la sociedad, sin embargo, consideramos que les hace falta información en cuanto al sistema dominicano de seguridad social”, afirmó.



Vargas asegura que hoy en día el sistema de seguridad social de este país es considerado como una de las conquistas más relevantes que la sociedad dominicana ha alcanzado en las últimas décadas.



Se recuerda que el reverendo Gregorio Santana, del Seminario Santo Tomás de Aquino, arremetió contra las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS), al afirmar que “robar a los ciudadanos es su día a día”. A su juicio, estas entidades representan una traba para que los más pobres accedan a servicios de salud y medicamentos.



Durante el sermón Santana expresó que en estos temas “ni el presidente tiene autoridad” ante “la extorsión y el chantaje de estos empresarios”. Criticó que muchos quieren evitar que otros vean ese paraíso, poniendo como ejemplo el supuesto crecimiento económico de la República Dominicana.



Adars resalta avances de las ARS en favor de los afiliados



Ante estas declaraciones el presidente ejecutivo Adars respondió que, “si se detienen a ver lo que antes teníamos en el Instituto Dominicano de la Seguridad Social (IDSS), donde solo era el trabajador que anteriormente se aseguraba y solo había un seguro de salud con muchas limitaciones”.



En cambio, hoy en día no importa la condición que tenga una persona, si se encuentra en una nómina que está registrada en la Tesorería de la Seguridad Social esa persona y su familia están aseguradas en Salud, con movilidad.



El ejecutivo detalló que además, está el seguro de vejez que son las pensiones, también está el seguro de riesgos laborales y las coberturas en salud por accidentes de tránsito, “razón por la que hoy día hay una protección social a la salud como nunca antes visto”, aseveró.



En este sentido puso como ejemplo una publicación de la encuestadora Gallup que dice que el 90 por ciento de los dominicanos manifiestan su satisfacción con los servicios dados por las ARS, manifestó.



“En base a esto podemos decir que las cosas son totalmente diferentes a como lo planteó el reverendo Santana, aunque entiendo que, nada es tan bueno que no se pueda mejorar”, manifestó.



Añadió que es bueno que se sepa que las prestaciones que ofrecen las ARS no las aprueba ellos sino el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), que es el órgano rector del sistema y es allá que hay que someter cualquier necesidad de la población.



Explicó que desde el CNSS es que se encargan de enviar a la Superintendencia de Riesgos laborales las aprobaciones que ellos determinen para que ellos hagan un cálculo sectorial, conforme a la tendencia de uso y así pueda determinar el costo, “porque la Salud tiene un costo y alguien tiene que pagarlo”, dijo.



Sugerencias



De igual manera el ejecutivo sugirió a los líderes católicos a que “se informen más sobre los temas de seguridad social, nosotros tenemos nuestras puertas abiertas las 24 horas del día y los siete días de la semana para compartir informaciones”.



Concluyó diciendo que las ARS de cada peso que reciben el 95 por ciento van para los servicios de salud, razón por lo que la gente ahora está recibiendo más y mejores servicios.



“Si no es así que le pregunten a la gente que trabajan cómo se sienten con los servicios que ofrecemos”, agregó.



Cuántos dominicanos están asegurados por una ARS



La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) indican que a septiembre del 2023 en el país había 10,431,589 personas con cobertura de seguro médico, es decir, 98.2% de la población dominicana estimada para este año, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE) que es de 10,621,938 personas. l María Ramos

Piden modificar la ley de seguridad social

Otro líder religioso que habló sobre este tema fue el sacerdote Keiter de Jesús Luciano, al referrise a la necesidad de una nueva ley de seguridad social.



“Sabiendo que necesitamos una nueva ley de seguridad social, preferimos entretenernos en proyectos legislativos que sirven al show mediático. Y para ser graciosos a quienes lo promueven”, expresó.



Ante estas palabras el superintendente de Salud y Riesgos Laborales el doctor Jesús Feris Iglesias dijo que se está realizando un levantamiento de información sobre el proyecto de modificación de la ley de seguridad social.



“Una que se cae de la mata es el poder de veto”, explicó que este está en las manos de tres entidades que son el Estado, los empleadores y los trabajadores, motivo por el que propone que el único responsable de la salud del pueblo dominicano sea el Estado.



Explicó que para que el veto pase a ser responsabilidad sólo del Estado se debe de modificar la ley, porque cuando se propone algo en favor de los trabajadores los empleadores lo vetan y cuando la propuesta en bien de los empleadores los empleados lo vetan.