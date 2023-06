Los hermanos Fernando y Margarita Quiroz, ambos coordinadores de la mesa de diálogo por el autismo, expresaron que la recientemente aprobada ley para Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) trae muchos cambios.



“Esta ley lo cambia todo, porque viene a regular la atención, apoyo e inclusión de las personas con TEA en el país, algo que desde hace 15 años se ha estado procurando”, expresó Fernando Quiroz al ser entrevistado junto a su hermana en el programa Despierta con CDN. Los hermanos Fernando y Margarita Quiroz son padres de niños que tienen la condición denominada TEA.



Explicó que la República Dominicana da un salto importante en lo que tiene que ver con inclusión en la región, porque el Trastorno del Espectro Autista (TEA), es una condición que ni la ciencia, ni la misma familia de quien la padece entiende.



“Como no se entiende, no se le estuvo dando atención por parte del Estado y esta personas quedan fuera de las escuelas, quedan fuera del sistema de salud, quedan muchos padres sin empleos y con esta ley entra el estadio a un apoyo integral”, aseguró.



Por su parte, Margarita Quiroz sostuvo que la importancia de la aprobación de esta ley radica además, en que el TEA pueda ser más visibilizado y se le pueda ofrecer a los que la padecen, un diagnóstico temprano y puedan recibir la atención necesaria. “Yo viví esto, tuve ese ‘duelo’ cuando me dieron el diagnóstico de mi niña, y al iniciar las terapias todo cambió”, indicó. Afirmó que las terapias cambian vidas y hacen la situación más llevadera. Por lo que como parte del diagnóstico temprano, se requieren terapias a bajo costo.



Dijo que una hora de terapia a un padre le cuesta entre 4 mil y seis mil pesos y que ningún salario de este país “aguanta” mensualmente terapias de este costo, por lo que es de suma importancia que los seguros se puedan cubrir estas terapias.



Resaltó la importancia de más concientización en el país por esta condición, que deje de ser vista como una enfermedad, “porque no es una enfermedad, es una forma diferente de ver la vida”, afirmó.



Los hermanos pidieron, además, garantizar lo que establece la ley, como el acceso oportuno a la educación, tarea encargada al Ministerio de Educación, la cobertura de las atenciones en temas de salud, de lo cual deberá encargarse el Ministerio de Salud Pública, y otros aspectos que buscan garantizar la efectiva inclusión social de las personas con TEA.



“Estamos muy positivos, porque se reflejó en el Congreso Nacional, los senadores y diputados, sin importar el partido votaron por unanimidad”, agregó Fernando. Igualmente, indicó lo triste que sería, que por discriminar, que por vivir indiferentes, por vivir de espalda a una realidad, no se den oportunidades a niños que pueden destacarse en cualquier área.



Sobre las sanciones



Explicaron que la ley contempla hasta prisión en los casos que se verifique negligencia o medicación inadecuada a personas con TEA, incluso en lugares en los que se impartan terapias o medicación sin las medidas o aprobaciones necesarias.



“Pero para eso, hay que formar debidamente a los profesionales en el área”, afirmaron.