Santo Domingo, RD.- El reconocido empresario y ex ministro de la Presidencia Lisandro Maccarrulla, externó que para cambiar la realidad de la 42, se debe potenciar todo el talento que poseen los muchachos y muchachas que habitan en la zona.

«»A los jóvenes de la 42 hay que rescatarlos utilizando su propio potencial. Lo que yo propuse con relación a dicho fenómeno cultural, es que, aprovechando ese talento, que ha logrado lo que ha logrado de una manera desorganizada, atropellando y que ya se proyectó a nivel internacional, nosotros, trabajar con esos recursos y re orientarlos», afirmó Macarrulla.

Al ser entrevistado en el programa Impolíticamente Correcto, que se transmite por Youtube, con la producción y conducción de Aneudys Santos, Macarrulla confesó que dicho criterio, fue el mismo que utilizó cuando planteó el desarrollo regional de Pedernales y toda la región Enriquillo.

«Identificamos todo el potencial de la zona que es la más pobre del país. Al igual que para el noroeste de la isla, cuyo principal activo es el puente de Manzanillo. Eso es lo único que logra un desarrollo regional, provincial o sectorial como la calle 42. Explotar el potencial que tienen, que es diferente en cada región o zona, y para eso están las políticas públicas», aseguró.

De igual manera, Macarrulla entiende que los jóvenes que viven en la popular calle, no tienen la culpa de su cuestionado estilo de vida.

«Es que la sociedad no les ha dado otra oportunidad. Tú no puedes vivir de espaldas a una realidad social que los llevó a ellos a comportarse de esa manera. Entonces, hay que crear las condiciones para que ellos generen riquezas y tengan oportunidades, porque como están no lo van a lograr», aseguró.

En tal sentido, Macarrulla afirmó que su preocupación por dicha población no es fortuita, porque durante toda su vida ha estado en posiciones de la actividad empresarial, que tienen que ver con los temas sociales y políticos.

«Cuando fui presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), presenté una propuesta del cambio del modelo económico del país, donde traía los temas de la exclusión social. Las desigualdades sociales siempre ha sido una preocupación para mí y mi familia», aseguró.

De igual manera, explicó que durante mucho tiempo, le preocupaba el hecho de que siempre había estado del lado crítico de los que hacían políticas públicas y no se había activado políticamente.

«Entonces, decidí participar en la politica, con la intensión de motorizar las políticas públicas que son de interés, porque yo entiendo que la República Dominicana tiene grandes tareas pendientes y si queremos tener un país sostenible donde exista paz política y social, debemos hacer lo necesario para que nuestro modelo económico sea más inclusivo,» detalló.

Asimismo, Macarrulla externó que como grupo familiar, siempre han tenido una visión diferente.

«Nuestro objetivo es seguir generando valor para las siguientes generaciones», finalizó.