La representante del Centro de Mujeres de las Américas- Capítulo República Dominicana, María Estela de León, llamó a las autoridades a colocar en el centro del debate de la agenda pública, los temas que impiden a las mujeres el desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos.



Para la abogada, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este viernes, encuentra a las mujeres de la República Dominicana y del mundo demandando trato digno y el derecho a vivir una vida libre de violencia.



“Esta fecha no es para felicitar a las mujeres, es para crear conciencia de la violencia estructural que sufren mujeres y niñas en todos los espacios sociales”, sostuvo.



De León precisó que la violencia contra la mujer no es un fenómeno exclusivo del hombre, ya que, indicó la sociedad promueve este problema a través de la música, el tránsito, los contenidos en las redes sociales y otros medios.



“Conducta que se convierte en un detonante donde las mujeres son el blanco favorito para recibir este cóctel que mata. Todo indica que urge promover espacios para una cultura donde impere el respeto, los valores éticos y morales para una mejor convivencia, educando para la paz y la tolerancia”, precisa la también periodista.



Sostuvo que las manifestaciones de la violencia son diversas: verbal, psicológica, física, simbólica, sexual, económica, moral y política, entre otras, que no distinguen clase social, profesión, creencia ni edad.



“El patriarcado y la conducta machista son reminiscencias del salvajismo y la barbarie; mismos que son responsables por asociación de la violencia que padecen las mujeres en pleno siglo XXI. Son vectores de esta conducta el alcohol y el uso de sustancia prohibidas”, manifestó De León, en un escrito titulado “Las mil caras de la Violencia”.