Llama a presidente CC a tomar licencia mientras se investiga denuncia

Santo Domingo – El presidente de la Cámara de Cuentas (CC), Janel Ramírez, debería tomar una licencia mientras se investiga las denuncias sobre acoso que hicieron dos empleadas del organismo fiscalizador en su contra.

Así lo consideró este jueves Leidy Blanco García, coordinadora de Análisis Político de Participación Ciudadana, quien además dijo que el Ministerio Público debería investigar esta denuncia de manera oficiosa, sin esperar una querella formal.

“El Ministerio Público tiene que investigar obligatoriamente esa acusaciones que son muy serias y entendemos que en ese marco, que ha caracterizado también al presidente de fortalecimiento institucional, él (Janel Ramírez) puede también solicitar una suspensión de sus funciones hasta que se conozca esa investigación”, dijo.

Para la ex coordinadora del movimiento cívico no partidista el tema de acoso, y sobre todo sexual, es muy peligroso y sería un precedente negativo no hacer caso a una denuncia tan seria.

Blanco precisó que desde antes se han generado conflictos al interno de la Cámara de Cuentas en lo que tiene que ver con temas personales y manejo institucionales. Destacó que ayer, Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, y los miembros Mario Fernández Burgos y Elsa Peña Peña suscribieron un convenio por la consolidación de una CC al servicio de la transparencia y la institucionalidad.

Las declaraciones de Blanco se dieron al ser abordada por la prensa previo a participar en la mesa de diálogo “Hacia una nueva legislación en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas”, realizada por la Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, la Coalición de Organización de la Sociedad civil contra la Trata de Persona y Participación Ciudadana.