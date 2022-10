Email it

El sociólogo Cándido Mercedes llamó a establecer un pacto social para tratar el tema migratorio, en especial en lo que atañe a la inmigración haitiana.



“Tenemos que ponernos de acuerdo con reglas mínimas sobre qué vamos a hacer como dominicanos y que no politicemos el juego porque cuando lo hacemos, quienes salimos perdiendo somos nosotros”, señaló.



Dijo que es un tema de aplicar la ley para que las cosas funcionen, al poner como ejemplo la ley de la cuota 80/20 que deben aplicar los empresarios.



“Qué ocurre, que si mañana empezamos a deportar como dice la ley, los empresarios llaman al presidente y le dicen ´me voy a quedar sin empleados y se va a caer la economía”, explicó en el programa Reseñas.



Manifestó que hay estudios de Participación Ciudadana que indican que la República Dominicana es uno de los países con mayor trata de personas.



Reveló que según los datos que poseen, en el país el 62 % de los trabajadores domésticos es de procedencia haitiana, el 95 % de los que trabajan construcción es de origen haitiano; el 90 % en agricultura y que el culpable de todo esto es el propio Estado.



A propósito de los vaticinios de una posible recesión en el año 2023, el sociólogo Cándido Mercedes destacó que prefiere ser optimista porque los pronósticos en estos aspectos de la economía suelen ser solo eso, ya que depende de muchos factores.



Señaló que los organismos internacionales hablan de un panorama sombrío para el próximo año, pero llamó a recordar que los pronósticos se hacen en base a perspectivas, advirtiendo que “eso tiene un componente psicológico”.



“Por eso no soy muy dado a aferrarme a ese pesimismo porque tiene que ver con el comportamiento humano y elementos que no los puedes visualizar”, razonó el sociólogo.