Leonel sugirió mesa para el tema migratorio y Abinader llamó a la oposición a unirse al acuerdo, pero no se conocen las bases de un posible pacto

Desde que el presidente Luis Abinader asumió la presidencia de la República en agosto de 2020, ha hecho al menos cuatro convocatorias para diálogo o firma de un pacto a los partidos de oposición para enfrentar el impacto de la crisis haitiana en el país. La oposición, acudió al primer llamado en 2021, pero luego se ha negado a participar alegando que el gobierno instrumentaliza el tema haitiano para fines políticos.



Sin embargo, la última convocatoria del presidente Abinader ocurrió el pasado lunes 21 de este mes, luego de que el pasado día tres de este mismo mes, el expresidente Leonel Fernández y líder de la oposición, planteara una mesa de discusiones para tratar el tema migratorio. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que discute el tema y que más adelante fijará posición.



“Hoy reitero mi llamado a los partidos Fuerza del Pueblo y PLD para que se integren al pacto nacional que hemos propuesto para enfrentar la migración ilegal y fortalecer nuestra soberanía”, planteó Abinader.



De su lado Fernández ha planteado la necesidad de escuchar a la población. “Siempre he sostenido que escuchar al pueblo es la mejor forma de gobernar y que, mediante el diálogo, es posible alcanzar entendimiento y las soluciones necesarias”, expuso.



El hecho, de que tanto el gobierno como el principal partido de oposición coincidan en la necesidad de discutir el problema en una mesa de diálogo, sería una buena señal para lograr un plan unificado en torno a la problemática haitiana. Sin embargo, la convocatoria a un acuerdo no pasa de palabras y hasta el momento el Gobierno no ha presentado qué, cómo y dónde se sentarían los actores políticos a discutir el plan para enfrentar el impacto en el país de la creciente crisis haitiana.



Antes de reiterar el llamado a un pacto, Abinader puso en ejecución el 7 de este mes, cuatro días después de la sugerencia de diálogo por parte del expresidente, quince medidas como respuesta a la presencia de haitianos en situación irregular en el país. Esas medidas también coincidieron con las protestas que hacen diversos grupos en reclamo a acciones más contundentes ante la presencia de haitianos ilegales.



Previamente, el 26 de octubre de 2023, 27 partidos políticos firmaron en el Palacio Nacional el “Pacto nación por la crisis de Haití”, pero la oposición, PLD FP y PRD, no participó. Según el comunicado oficial colgado en el portal de la Presidencia, la firma de ese acuerdo fue por el llamado al consenso sobre el tema haitiano que hizo el presidente Abinader en su discurso de rendición de cuentas de ese año.



En noviembre de 2021, el gobierno hizo el primer llamado a diálogo por la crisis de Haití, y los partidos que hoy se niegan a participar, asistieron a las primeras reuniones.



En el encuentro, realizado en Palacio Nacional el 4 de noviembre de 2021, asistieron por PLD, Charlie Mariotti y Julio Cesar Valentín; de la Fuerza del Pueblo, el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, Radhamés Jiménez, Manolo Pichardo e Inocencio García; del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) estuvieron Miguel Vargas Maldonado, Peggy Cabral y Héctor Guzmán, mientras que por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se presentaron Federico Antún Batlle, Ramón Rogelio Genao y Tácito Perdomo.



Ese mismo año, en el marco del diálogo por las reformas que organizó el Consejo Económico y Social (CES) a solicitud del presidente Abinader al cumplir el primer año de gobierno, el tema migratorio y la política exterior fue una de las mesas de discusiones. En esos debates participaron los partidos políticos, incluidos los de la oposición.



Sin embargo, no se conoce el resultado de esas discusiones, ni el comunicado de la Presidencia referente al pacto de 2023 indica que el documento que se firmó fue producto de las discusiones en el seno del CES.



Las protestas no cesan



La presencia de haitianos ilegales en el país está provocando protestas, cada vez con mayor frecuencia. El pasado 30 de marzo, varias organizaciones convocaron una manifestación en el Hoy de Friusa, en Bávaro Punta Cana. Un espacio que había sido considerado como habitado mayoritariamente por haitianos.



Ese mismo día, la Antigua Orden Dominicana, la principal organización que arma las protestas, hizo un llamado a otra manifestación que fue realizada ayer hacia el Palacio Nacional.



Concluida la protesta de ayer, el mismo grupo convocó a manifestarse el domingo en el Parque Independencia, en esta ocasión en rechazo a una protesta que convocó el movimiento reconocidos.do, a favor de los inmigrantes.

La contradicción por las medidas sobre el canal

La oposición criticó el tratamiento que dio el Gobierno al desafío de Haití de construir un canal en el río Masacre y violar un acuerdo de 1929 sobre el uso de esas aguas por ambos países. El gobierno militarizó la frontera y el río Dajabón, cerró el comercio y todo tipo de intercambio con Haití. La oposición, especialmente, el expresidente Fernández, criticó esa decisión al considerar que ese no era el mecanismo adecuado para enfrentar el problema y que lo que debió tratarse a través de los mecanismos diplomáticos. A pesar de las acciones del Gobierno dominicano, el gobierno haitiano construyó el canal y según una publicación de Diario Libre, fechada el 21 de marzo de este año, el canal “construido por Haití en la orilla del Río Masacre, a su paso por la localidad de Juana Méndez y la dominicana de Dajabón, sigue su curso y está en pleno funcionamieto”.