La psiquiatra Francis Báez hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que convoque a todos sus técnicos en salud mental, que están en todas las áreas del Gobierno, universidades, organizaciones comunitarias y otras instituciones a fin de elaborar un programa preventivo.



La doctora Báez resaltó que el Estado dominicano nunca ha tenido un programa de salud mental preventivo, porque no ha visto esta condición como prioridad.



“Esta es tan prioritaria como la misma humanidad, ya que todo el humano es vulnerable a tener un problema de salud mental, por lo que es urgente tener política preventiva en el área para amortiguar los efectos de cualquier catástrofe”, puntualizó.



“Ante tragedias como esta, la del Jet Set, el Estado debe sentarse con nosotros, los técnicos que conocemos de eso, los que hemos enfrentado situaciones, aunque no tan grande como esta, pero si tan traumática, como el caso del autobús de Higüey, la explosión de San Cristóbal, la cárcel de Anamuyita en los cuales dimos respuestas que ayudaron a que muchas personas afectadas se reintegraran y minimizaron los daños a menores efectos”, expresó.



Entrevistada por Isabel Acevedo y Andrés Matos en el programa Sociedad y Seguridad Social, la doctora Báez, planteó que sería una buena iniciativa elaborar un plan de trabajo, inclusive, comunitario, con los familiares de los fallecidos y los que están en estrés postraumáticos, los voluntarios, que están en un estado de ansiedad, una desolación, que perciben que todo se acabó, a fin de levantarles esperanza, “porque no todo se ha perdido, por lamentable y trágico que haya sido”.



“A través de ese plan debemos estimular a la población a que asista a los centros de salud, que son muchos, hospitales, clínicas, consultorios donde están los técnicos y profesionales de la salud mental”, dijo.