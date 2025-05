Ante la preocupación de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) debido a los reducidos márgenes de beneficios que reciben por el actual esquema que se implementa en el sector, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), se mostró de acuerdo con recibir una propuesta concreta respeto al tema.



El presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, precisó en un documento que aunque no ha recibido la iniciativa formulada con respecto a esa situación, consideró que es un tema que se debe analizar.

De su lado, la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), consideró necesario que los detallistas de combustibles acudan a un diálogo franco y sincero con el gobierno, en busca de soluciones viables a sus demandas.



En tal sentido, Williams Pérez Figuereo, presidente de la CNTU, aseguró que ante esta situación debe primar el consenso, y evitarse en primera instancia paralizar el abastecimiento de combustibles, lo que consideró impactaría al sector transporte, el concho y el transporte de carga, así como al aparato productivo nacional.



Pérez Figuereo dijo que está consciente de que hace década no se revisa el esquema de retribución de márgenes por concepto de comercialización de combustibles, aunque obviamente indicó que todo ha subido, consideró: “Ellos tienen que buscar el diálogo con el Gobierno a fin de resolver esa problemática, pero no paralizando las ventas porque automáticamente se paralizará el transporte a nivel nacional, porque todos trabajamos en el día para abastecernos en la noche, entonces esto sería muy difícil” advirtió.



Indicó que es un problema latente que ha tenido el sector detallista de combustibles, pero reiteró que deben buscarle solución con el Gobierno “y no transferirle eso directamente al sector transporte”.