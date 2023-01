Llega a Puerto Plata el crucero más grande del mundo

Email it

Puerto Plata -El crucero más grande del mundo, el “Wonder of the Seas” (Maravilla de los mares), arribó este lunes a las costas de Puerto Plata como parte de la larga lista de 73 embarcaciones que llegarán este mes a la bahía de San Felipe.

La embarcación fue recibida en la terminal Taíno Bay, en la zona que opera la empresa ITM Group.

Wonder of the Seas, es un crucero de última generación que inició sus operaciones en 2022, tiene capacidad para 6,370 pasajeros y 2,394 tripulantes, de acuerdo a los detalles ofrecidos por el Ministerio de Turismo.

La embarcación de 362 metros de largo, superó el tamaño del “Simphony of the Seas” (Sinfonía de los mares) de la misma compañía Royal Caribbean, cuenta con 18 cubiertas y un tonelaje bruto de 236,867, cuenta con ocho sectores o vecindades, incluyendo su nuevo barrio de suites.

De acuerdo al director provincial de Turismo, Carlos Atahualpa Paulino, la visita de este crucero marca un hito histórico para Puerto Plata al recibir el barco más grande del mundo como parte del esfuerzo del ministro de turismo David Collado y del presidente Luis Abinader para recuperar la industria turística del país, y la confianza de las grandes empresas de cruceros en las facilidades de los puertos de esta provincia y sus grandes atractivos.

En este mes de enero está prevista la llegada de 73 embarcaciones a los puertos de Taíno Bay en la bahía de Puerto Plata y Amber Cove en la bahía de Maimón.

Al cumplir su primer año de operaciones, el puerto de cruceros Taíno Bay ubicado en la bahía de esta ciudad San Felipe de Puerto Plata, ha recibido más de 300 mil pasajeros, 195 mil tripulantes y cerca de 190 embarcaciones.

La terminal de cruceros inaugurada al final del año 2021, genera 1,500 empleos directos y 3,500 indirectos aportará la llegada cada año de más de 700 mil cruceristas al país.

Paulino destaca el dinamismo de la economía con el arribo de las embarcaciones a los dos puertos que operan en Puerto Plata.