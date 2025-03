El Ministro de Salud, Víctor Atallah, realizó la segunda entrega de la jornada “Más Salud y Bienestar” , esta vez en el municipio San Juan de la Maguana de la provincia San Juan.



Cientos de personas recibieron atención médica gratuita. La iniciativa brindó servicios especializados, distribución de medicamentos y orientación a la comunidad.



Víctor Atallah, destacó durante la apertura de la actividad, la importancia de la jornada y aseguró el acceso a servicios médicos de calidad para las comunidades con mayores necesidades. Asimismo, reiteró el compromiso de continuar impulsando esta jornada a diversas provincias del país, con el objetivo de fortalecer la atención primaria y la prevención en salud.



“Más Salud es un programa, que busca a través de los operativos llegar a toda la población, llevar cercanía, bienestar y salud de una manera intensa, durante estos dos días tendremos un acercamiento de los servicios de salud”, expresó el ministro.



Precisó que las autoridades locales y los líderes comunitarios juegan un papel clave en el desarrollo de las jornadas, ya que la salud no es solo responsabilidad del gobierno o del Ministerio de Salud Pública, sino un compromiso compartido con la sociedad.



Atallah hizo un llamado a toda la población: madres, niños, jóvenes y adultos mayores, a que acudan a estos operativos y aprovechen los servicios que “Más Salud” pone a su disposición.



“Vengan y aprovechen este despliegue de servicios que no solo será por este día, sino que nos va a dejar conectados a Más Salud y Bienestar, 24 horas al día, los siete días de la semana. ¡Más Salud es para todos y durante todo el año!”, destacó.



Además, el ministro resaltó que esta jornada no es solo de dos días, sino que a cada paciente se le da el seguimiento adecuado.