El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano, dijo las recientes lluvias en provincias de la Línea Noroeste significaron una mejora ligera ante la sequía.



Explicó que pese a que no cayeron en la cuenca alta, donde se abastecen las presas, estas lograron mojar los valles, por lo que se redujo la utilización de agua de los embalses.



Indicó que la disposición del presidente Luis Abinader ante la situación de sequía nacional ha reunido en trabajo conjunto al Gabinete del Agua y el Sector Agropecuario, en aras de garantizar el líquido para la producción actual ya que es prioridad del Gobierno evitar pérdidas.



“Las presas no se encuentran en los niveles que queremos; por eso estamos operándolas con protocolos específicos. Nos reunimos con corporaciones de acueductos y productores; no se ha dejado de despachar agua, sino que hemos disminuido la cantidad entregada”, indicó el funcionario en referencia a un plan entre entidades del sector.