La PUCMM reunió a abogados para analizar las más recientes sentencias del Tribunal Constitucional

La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró ayer el panel “Sentencias Destacadas del Tribunal Constitucional del año 2024”.



El evento reunió a reconocidos abogados como Boni Guerrero, Luz Díaz, Chanel Liranzo, Tony Delgado y Alberto Fiallo-Billini, quienes analizaron los fallos más trascendentes emitidos por esa alta corte durante el año pasado.



El panel, realizado en el Auditorio del campus Santo Domingo, contó con la participación de expertos en Derecho Constitucional, que compartieron sus conocimientos y perspectivas sobre las cinco sentencias, que a su entender, fueron las más relevantes, y generaron un espacio de debate y reflexión jurídica.



Sentencia del acuerdo marítimo



Boni Guerrero, consultor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), abordó la sentencia TC/0547/24, relativa al acuerdo entre República Dominicana y el Reino de los Países Bajos sobre legitimación marítima.



El abogado sostuvo que dicho acuerdo fue suscrito el 5 de julio de 2021 y abarca aspectos relacionados con los territorios de Aruba, Bonaire y Curazao, áreas bajo la jurisdicción del Reino de los Países Bajos.



Guerrero resaltó que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre este acuerdo contó con siete votos a favor, cuatro votos disidentes y dos votos salvados, y destacó la importancia de los votos disidentes en la discusión sobre la constitucionalidad del tratado.



Según Guerrero, aunque el Tribunal Constitucional tiene la facultad de verificar la constitucionalidad de los tratados internacionales, no le corresponde evaluar su conveniencia.



Guerrero explicó que, conforme a la Constitución de la República Dominicana, corresponde al Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, decidir sobre la firma de acuerdos y convenios internacionales.



Código Penal



La abogada Luz Díaz tuvo a su cargo el análisis de la reciente sentencia TC/0765/24, en la que el Tribunal Constitucional abordó la inconstitucionalidad de la Ley 10-15, que regula el Código Procesal Penal en la República Dominicana.



En su análisis, dijo que el TC determinó que la ley no cumplió con el procedimiento legislativo establecido en la Constitución, ya que no fue debidamente deliberada ni aprobada por ambas cámaras del Congreso Nacional como exige la Carta Magna del país.



La experta sostuvo que esta irregularidad en el proceso de aprobación fue clave para la decisión tomada por el Tribunal Constitucional.



Chanel Liranzo, abogado y experto en derecho constitucional, valoró positivamente la sentencia TC/0722/24 emitida por el Tribunal Constitucional, que aborda la competencia de esta alta corte para conocer sobre la revisión constitucional del Hábeas Corpus.



En su intervención, destacó que con esta sentencia, el TC basó su decisión en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la República Dominicana.



Liranzo explicó que el Hábeas Corpus es una de las acciones jurídicas más antiguas en la República Dominicana, cuyo propósito es la tutela de la libertad personal, asegurando que ningún individuo sea detenido o privado de su libertad sin justificación legal adecuada.



Según Liranzo, el Tribunal Constitucional no solo ha fortalecido la protección de los derechos fundamentales, sino que también ha contribuido a educar a la ciudadanía y a los operadores jurídicos sobre la importancia de los procesos legales adecuados para garantizar la libertad personal.



Mientras que el abogado Alberto Fiallo-Billini habló de la sentencia, TC/0788/24 sobre las candidaturas independientes.



El abogado narró que cuando aspiró senador como candidato independiente, la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (JCE) lo rechazaron. Entonces decidió llegar al Tribunal Constitucional (TC) y consiguió una sentencia a su favor.



Añadió que con esta sentencia ahora podrá surgir un nuevo liderazgo desde las comunidades sin tener que pagar hasta un millón de pesos para inscribir una precandidatura, como sucede en los partidos mayoritarios.



También, Tony Delgado evaluó la sentencia TC/1106/24, que establece la duración máxima para los procesos penales en la República Dominicana.



El panel fue moderado por la abogada Patricia Santana, quien facilitó el intercambio de ideas y aseguró un enfoque dinámico y constructivo en el análisis de cada sentencia. Este debate jurídico sobre temas de relevancia constitucional e impacto social forma parte del compromiso de la PUCMM.