El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó ayer que esa ala congresual tomó en consideración más de 3,500 asuntos durante el año legislativo 2022-2023, entre proyectos de ley, resoluciones, contratos y demás iniciativas, y lograron aprobar 2,821 de ellos.



Al rendir cuentas al país de su tercer año de gestión en el Salón de la Asamblea Nacional del Congreso, acto al que asistieron la vicepresidenta Raquel Peña y otras personalidades destacadas, Pacheco dijo que el Poder Ejecutivo promulgó 59 de esas piezas sancionadas. De igual forma, destacó que antes de asumir el cargo el promedio por año de asuntos aprobados en ese órgano era de 322 iniciativas, pero que ahora la productividad es “ocho veces mayor”.



Recordó que en el primer año (2020-2021) la Cámara Baja aprobó 617 asuntos, el doble del promedio; y en el segundo año de gestión (2021-2022) fueron sancionados 1918, seis veces más de productividad. “Pero en este año (2022-2023), frente a ustedes, les puedo informar, que finalmente, el pleno de esta Cámara aprobó 2,821 asuntos (leyes, resoluciones, convenios…), lo que indica que hemos multiplicado por ocho la productividad de la Cámara de Diputados en la labor legislativa”, manifestó el legislador.



Sostuvo que se ha avanzado en el quehacer legislativo de manera considerable, y que tal como prometió al momento de su juramentación en agosto del año 2020, se redujo la mora legislativa para beneficio de la República Dominicana.



Asimismo, agregó que en este año fueron celebradas más de 100 sesiones del Pleno: dos por mandato constitucional, 67 ordinarias y 32 extraordinarias, en las que se ha tomado en consideración y sancionado el número de iniciativas señalado anteriormente.



Explicó, que además de las 41 comisiones permanentes, fueron creadas 19 especiales y tres bicamerales a fin de estudiar y dar seguimiento a los asuntos que el Pleno pone a su cargo. Al menos, -según recordó- fueron depositados en la Secretaría General Legislativa 2,888 informes de iniciativas sobre proyectos de ley, convenios, tratados internacionales y contratos.



Esto fue tras el Departamento de Coordinación de Comisiones organizar alrededor de 1,284 actividades, entre reuniones ordinarias de trabajo, vistas públicas, encuentros con funcionarios nacionales y extranjeros, traslados o descensos a diferentes lugares, seminarios y talleres.



Mismo presupuesto desde el 2016



En su discurso, Pacheco precisó que la Cámara Baja tiene el mismo presupuesto desde el año 2016, sin embargo ya no tiene deudas pedientes.



Aseguró que hay un sano equilibrio entre los ingresos y los gastos corrientes de cada mes, “nuestras finanzas están totalmente saneadas, hemos hecho mucho, esta institución no le debe a nadie, es decir, hoy podemos afirmar, con orgullo, que no tenemos deudas acumuladas”.



Además, señaló que han llevado a cabo un programa de mantenimiento de planta física, maquinarias, vehículos de motor, mobiliarios y equipos de oficinas, y otras actividades vinculantes que sirven de base para el cumplimiento de la misión constitucional de nuestra institución. “Hicimos mejoras en nuestras infraestructuras, con las remodelaciones y modernización de los salones Hugo Tolentino Dipp, la rehabilitación del Hatuey De Camps, el remozamiento del salón Rafaela Alburquerque y la renovación del salón Abraham Bautista Alcántara, así como la modernización de varios espacios y oficinas”, explicó.

Pacheco mencionó algunas de esas piezas

Pacheco precisó que del total de proyectos de ley, resoluciones, contratos y demás iniciativas aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados durante el período legislativo 2022-2023, 59 fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo, lo que calificó. Figuran entre esas piezas La ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos; de Extinción de Dominio; sobre Recurso de Casación; de los Actos del Estado Civil; de Comercio Marítimo de la República Dominicana; de Régimen Electoral; y sobre Detección Auditiva e Intervención Temprana en la Población Infantil y Adulta de la República Dominicana. También la Ley sobre Fideicomiso Público; sobre facturación electrónica de la República Dominicana; de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA); sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industriales de la República Dominicana; de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana; y la Ley que Regula la Lengua de Señas en la República Dominicana. Frente al Salón de la Asamblea Nacional del Congreso se exhibían algunas de las iniciativas.