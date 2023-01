La Guayiga. A una semana de la misteriosa desaparición de los esposos Elizabeth Almarante Pacheco y Luis Miguel Jáquez Rodríguez en el distrito municipal La Guáyiga, familiares y vecinos desconocen su paradero.



Los familiares se han mantenido buscando pistas que ayuden a resolver el caso, “pero lamentablemente no hay información nueva sobre el hecho”, según informó Nicolás Almarante Castaños, padre de Elizabeth.



“Nosotros mismos estamos tratando de ayudar a la Policía, buscando pistas y así sucesivamente”, explicó el padre del esposo desaparecido.



Almarante Castaños, justificó los 193 mil pesos en efectivo y los 12 plásticos de tarjetas bancarias, encontrados en la vivienda durante el levantamiento.



Entiende que la cantidad de efectivo no es alarmante, debido a que su yerno se dedica al comercio y frecuentemente maneja dinero.



Sobre los plásticos de tarjetas bancarias explicó que Luis Miguel, además de comerciante, también es prestamista.



El caso mantiene consternados a los vecinos, quienes mantienen sus reservas con el caso el cual consideran extraño, ya que la pareja nunca ha tenido problemas en el sector.



“Ella (Elisabeth), siempre nos trataba con mucha simpatía, aunque él (Luis Miguel), era un hombre muy callado que no compartía con los vecinos del sector, pero tampoco se metía con nadie”, dijo una vecina que pidió reserva de su nombre.



La Policía Nacional informó que estudia los videos de las cámaras de seguridad que han encontrado. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explica que se han interrogado a varias personas, aunque no han revelado detalles para no entorpecer el proceso

.

Según las fílmicas, el desaparecido llegó a su casa junto a dos personas con las que abandonó el lugar junto a su esposa en horas de la madrugada, quedando sus dos hijos menores de edad solos en la vivienda.