El presente dice que las medidas se deben, en gran parte, a la falta de intervención de la comunidad internacional

El presidente de la República, Luis Abinader, explicó ayer que las “difíciles y duras acciones” que su gobierno ha tenido que implementar recientemente, son una respuesta ante la grave situación de violencia que afecta a Haití.



Durante LA Semanal con la Prensa, el jefe de Estado señaló que estas medidas se deben, en gran parte, a la falta de intervención efectiva de la comunidad internacional.



Abinader resaltó que las 15 medidas adoptadas por su administración, entre las que se incluyen acciones migratorias y de seguridad, son el resultado de un “abandono” por parte de la comunidad internacional.



El presidente recordó que en cada foro internacional, como en la Cumbre de las Américas de 2022, ha sido el principal abanderado de la solicitud de apoyo para Haití. Sin embargo, enfatizó que el mundo no ha respondido de manera acorde a la magnitud de la crisis.



“La situación en Haití está desbordada. Un pueblo en total violencia, que está saliendo para todo el mundo, y la República Dominicana es la que está más cerca. Nosotros tenemos que tomar esas acciones fundamentales”, agregó.



En relación con las políticas migratorias, Abinader destacó que su gobierno ha sido el que más deportaciones de haitianos ha realizado, y subrayó que esto es parte de un esfuerzo por enfrentar la situación en Haití, que ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia del país vecino.



“Hemos tenido que gobernar en la peor situación de Haití en su historia, y por tanto, la situación es más grave, y por eso hemos tenido que tomar acciones difíciles y más duras”, señaló.



Observatorio sería independiente



El mandatario también explicó que propuso la creación de un Observatorio Ciudadano sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria, una iniciativa que estaría fuera del control del Gobierno y que permitiría a la sociedad civil supervisar y aportar ideas a las políticas implementadas.



Indicó que con dicho Observatorio no hay duplicidad de funciones con el ya existente Consejo Nacional de Migración y el Instituto Nacional de migración, debido a que el Observatorio sería independiente del Poder Ejecutivo.



“El observatorio sería fuera del Gobierno, no existe, y yo creo que puede aportar y ayudar a supervisar las acciones del Gobierno”, concluyó Abinader.



La mecanización agrícola reduce la mano de obra en un 80%



El presidente Luis Abinader destacó que los avances en la mecanización del sector arrocero, señalando que, gracias al financiamiento del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), muchos productores han adoptado maquinaria moderna, lo que ha permitido reducir la mano de obra en un 80%.



“Hemos financiado a través del Bandex la mecanización y muchos productores se han ido por la mecanización y entonces ha disminuido la mano de obra en un 80%”, manifestó el mandatario.



Abinader explicó que la mecanización de la agricultura es una estrategia a largo plazo que no solo mejora la productividad, sino que también reduce la dependencia de la mano de obra, en su mayoría compuesta por nacionales haitianos



El presidente subrayó que, aunque este proceso de modernización puede generar algunos cambios en el empleo, a mediano plazo la mecanización será más eficiente y económica para los sectores agrícola y de construcción.



Asimismo, Abinader destacó la reciente realización de un congreso sobre mecanización organizado por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi), donde los empresarios del sector construcción han comenzado a actualizarse en nuevas tecnologías y metodologías.



El presidente Luis Abinader anunció que hoy se llevará a cabo una reunión con los sectores empresariales de la construcción y la agricultura, junto al Bandex, para continuar con el financiamiento de maquinaria destinada a la mecanización de ambos sectores.



El presidente reiteró que esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la productividad nacional, reducir la dependencia de mano de obra extranjera y mejorar la eficiencia de los sectores económicos clave del país.



Indicó que el gobierno, a través del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), está trabajando en la capacitación de maestros constructores y albañiles para fortalecer la mano de obra local.

“No podemos abrir los consulados en Haití”

El presidente de la República, Luis Abinader, destacó ayer que debido a la grave situación de violencia que enfrenta Haití, no se procederá a la reapertura de los consulados dominicanos en ese país. “Nosotros no podemos abrir los consulados ahora con la situación con la que esta Haití. Esa es la realidad, no podemos”, afirmó Abinader.



La inseguridad actual en Haití haría imposible garantizar la seguridad tanto de los empleados diplomáticos como de los ciudadanos dominicanos en suelo haitiano. En cuanto a la situación migratoria, el mandatario afirmó que los haitianos que se encuentren en el país de manera legal podrán permanecer en territorio dominicano, pero aquellos que se encuentren en condición irregular serán deportados.