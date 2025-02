Migración, Haití, tierras raras y fondos Usaid figuran en la agenda del encuentro en el Palacio Nacional

Aunque se adelanta que no es una agenda cerrada, como era de esperarse, el tema migratorio, con la situación haitiana en el centro, figura entre los principales que serán abordados hoy por el presidente dominicano Luis Abinader y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.



Otros temas por abordar, sugeridos por la parte estadounidense, son el combate al fentanilo y las tierras raras, esto último también de particular interés para República Dominicana y sobre lo que ha trascendido la existencia de un ambicioso proyecto.



Respecto al fentanilo y su penetración a territorio estadounidense, principalmente desde México y China, se debe recordar que durante la administración de Joe Biden República Dominicana y Bélgica fueron escogidas en septiembre pasado para encabezar la lucha contra esta droga sintética en el Caribe y en Europa.



Tanta es la importancia que asigna Estados Unidos al combate del flagelo, que la imposición de sanciones arancelarias a estos países y a Canadá se justifica también en su permisividad para impedir su ingreso a territorio estadounidense.



Tópicos



Un tema al que la parte dominicana presta atención es la suspensión de las ayudas humanitarias que llegan al país y a Haití a través de la Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo), aunque el presidente Abinader asegura que República Dominicana dispone de recursos suficientes para hacer frente a esa contingencia.



En un encuentro del mandatario con directores de medios de comunicación, ayer en el Palacio Nacional, la vicepresidenta Raquel Peña ponderó algunos aspectos de programas vinculados a los recursos que aporta la Usaid.



Sorprende la información de que el tema de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y la República Popular China oficialmente no se haya incluido en la agenda a tratar con Marco Rubio, aunque no se descarta que surja, debido a que ha sido uno de los puntos predominantes y más espinosos durante su estadía en Panamá y Costa Rica. (Un dato al margen es que, de las cinco naciones en el periplo del secretario de Estado, cuatro, excepto Guatemala, tienen relaciones con China).



En la agenda oficial se cita un encuentro de ambos y sus respectivas comitivas en el Palacio Nacional a las 11:45 de la mañana y posteriormente un almuerzo de trabajo. A las 2.00 de la tarde harán declaraciones a los medios.



Delegaciones



La delegación oficial por la República Dominicana la conforman la vicepresidenta Raquel Peña; los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Industria, Comercio y MiPymes, Víctor Bisonó; de Energía y Minas, Joel Santos; el viceministro Política Exterior Multilateral, Rubén Silié Valdez y el director de Análisis Estratégicos del Mirex, Anselmo Muñiz.



También conforman la comitiva el comandante general del Ejército Nacional, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa y la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.



Mientras que la comitiva norteamericana la conforman la encargada de Negocios de Embajada de los Estados Unidos, Patricia Aguilera; el consejero Michael Needham; el alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak; el director de Planificación de Políticas, Michael Anton; la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce; la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo.



Otros asuntos que Abinader quiere tratar con el secretario de Estado son la celebración en el país de la Cumbre de las Américas a finales de año (a la que espera que acuda Trump), la lucha contra el narcotráfico, las relaciones bilaterales y la migración, entre otros.



Remesas



De Estados Unidos proviene la mayor parte de las remesas (pilar fundamental para la economía dominicana).



En total en 2024 las remesas alcanzaron los 10,756 millones de dólares, conforme a datos del Banco Central dominicano, en su mayor parte procedentes de EE.UU.: a modo de ejemplo, de los 1,003.5 millones de diciembre pasado en flujos regulares 710.5 provinieron de Estados Unidos.



La visión de Marco Rubio sobre República Dominicana es muy positiva y a mediados de enero, durante la audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. para confirmar su nominación como secretario de Estado, Marco dijo que República Dominicana es uno de los países de las Américas que “están haciendo las cosas bien”, pese al desafío que representa la inestabilidad en el vecino Haití.

Diplomática llegó anoche a República Dominicana

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó anoche a la República Dominicana como parte de su primera gira internacional desde que asumió el cargo.



Su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a las 8:00 de la noche, donde fue recibido por el Canciller Roberto Álvarez.



El funcionario de la administración de Donald Trump viaja con una comitiva de funcionarios de su gobierno y representantes de la Embajada de los Estados Unidos. Rubio, quien ya visitó Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, se encuentra en Santo Domingo para abordar temas cruciales con el presidente Luis Abinader, y participará en un almuerzo de trabajo seguido de una rueda de prensa. La visita de Rubio se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre la migración, la crisis humanitaria en Haití y la posible suspensión de fondos de ayuda internacional.