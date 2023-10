Acción Empresarial por la Educación (Educa), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó los resultado del estudio de competencias digitales de los docentes dominicanos.



El estudio reveló que uno de cada tres maestros no cree en su capacidad de dominar las plataformas digitales, mientras que los resultadosde las pruebas que se les realizaron dicen lo contrario.



Durante la presentación del informe, la directora de Educa, María Waleska Álvarez, declaró que el fin de este tipo de investigación es profundizar en el por qué muchos de esos docentes que de acuerdo con las pruebas que tomaron tiene habilidades o superaron el niveles más avanzados no tienen los niveles de seguridad en sus conocimientos para poder transmitirlos en las aulas.



El objetivo del estudio es comprender cuál es el nivel de competencia con el que cuentan los docentes dominicanos, y sus dominios de esas competencias, razón por la que este informe muestra datos relevantes e interesantes de destacar, dijo Álvarez.



Otro de los objetivos de la investigación fue evaluar el nivel de competencias digitales de los docentes del sector público del sistema educativo preuniversitario dominicano, con el fin de ofrecer recomendaciones basadas en la evidencia para el fortalecimiento de políticas públicas asociadas al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).



La empresaria afirmó que 1 de cada 4 docentes entiende que no necesariamente tiene competencia avanzadas en el uso de las plataformas digitales, en cambio el estudio reveló que sí las tienen y algunos más avanzadas de lo que ellos dicen tener.



El evento tuvo lugar en el Auditorio BDI de la Universidad del Caribe, fue encabezado además de la directora de Educa por Jesús Paniagua, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana de la Unesco; Elena Nápoles, oficial del Programa de Comunicación e Información de la Unesco, y Ruth Fernández por parte del PNUD, y José Alejandro Aybar, canciller de Unicaribe.



Más sobre el estudio



La muestra de estudio fue conformada por una selección de 385 docentes encuestados. De estos, el 59.0% poseía grados de licenciatura, el 26.30 % alcanzaba el grado de maestrías, en tanto que el 9.6 % poseía niveles de especialidad, y el 5.2% eran maestros normales.



Durante la implementación del estudio el 75.6 de los encuestados era mujeres mientras que el 24.6 fueron hombres.



Según los datos obtenidos, el 87 % de los maestros asegura haber participado en procesos de formación en TIC en los últimos 2 años, mientras que el 64.9% asegura haber recibido formación en TIC aplicada a su área de especialidad.



En cuanto al uso de las aplicaciones de ofimática, los procesadores de texto y las aplicaciones para presentaciones son las de mayor uso, con un 78% y 54% de docentes respectivamente que las utiliza diariamente o algunas veces a la semana.