Email it

Organismos que protegen los derechos de la niñez han evidenciado cómo el maltrato infantil puede dejar huellas en los niños permanentemente. Este tipo de maltrato puede ser físico y psicológico.

En la República Dominicana el 64 por ciento de niños y niñas de uno a 14 años han experimentado disciplina violenta, cifras expuestas por la Encuesta Nacional de Hogares, de la Oficina Nacional de Estadísticas con apoyo de UNICEF.

Mientras que el 67 por ciento de hogares dominicanos utilizan el castigo físico o psicológico para disciplinar a sus hijos e hijas.

Asimismo en América Latina y el Caribe dos de cada tres niñas y niños, entre dos y cuatro años, experimentan regularmente algún tipo de disciplina violenta (agresión psicológica o castigos corporales) en el hogar, y el cinco por ciento de los infantes de cinco años son víctimas de castigos físicos.

Igualmente 80 mil niños, niñas y adolescentes mueren todos los años por abuso de sus padres en la Región.

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) encargado de hacer cumplir los derechos de la niñez en el país explica en un documento oficial que el abuso infantil, especialmente el abuso físico, es una forma de violencia socialmente justificada. Por lo tanto es practicada de manera frecuente en hogares con el objetivo de corregir, controlar o cambiar el comportamiento los menores.

En el mismo orden, el abuso psicológico se presenta cada vez más como una conducta de rechazo, donde humilla, aterroriza, intimida y amenaza. Las criticas y comparación de los niños con otros les causa que los mismos se aíslan e impiden que se establezcan relaciones sociales con los demás.

En cuanto a la consecuencia la institución reguladora externó que estas acciones pueden desarrollarse a corto y largo plazo, donde muchos adultos pasan toda su vida sufriendo los efectos del abuso en su niñez.

En los niños las consecuencias pueden ser graves, y estas van desde dañar su autoestima, la sensación de minusvalía y expectativas negativas respeto a sí mismo, hasta interferir con sus procesos de aprendizaje y el desarrollo de su inteligencia, sus sentidos y su emotividad.

Otra de esas desgarradoras consecuencias es aprender a no razonar, a sentir rabia y tener ganas de alejarse de casa. También pueden sufrir daños físicos accidentales por parte del agresor.

Otra consecuencia del maltrato infantil es la depresión

Para la Unicef el maltrato es causa del estrés, asociado a su vez con alteraciones del desarrollo temprano del cerebro. Por lo que en los adultos que han sufrido maltrato en su infancia esas consecuencias se traducen en actos de violencia (como autor o como víctima), depresión, tabaquismo, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgos, consumo nocivo de alcohol y drogas, entre otros.

Los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio dominicano tienen el derecho a la supervivencia, a ser educado en base al respeto y la tolerancia. A la par estos tienen el derecho a recibir un buen trato que favorezca el desarrollo pleno de sus capacidades, respetándose su integridad física, psíquica y emocional.

Sin embargo diferentes casos de disciplina violenta ocurren seguidos, como es el de una niña en San Cristóbal, que fue amarrada el pasado 18 de enero durante todo el día, entre matorrales, por su hermana. Según se observa en el audiovisual tomado por vecinos y siendo tendencia en las redes sociales, su hermana mientras la arrastra por la cadena, entre piedras y basuras, se escucha decir que es una disciplina de sus padres y que no ha sido la primera vez, mientras la niña de no más de 11 años muestra su dolor e impotencia ante el acto.

Otro caso similar se registró en Nagua, cuando una alumna fue sacada de su escuela de forma agresiva por el padre, este la llevaba sin un zapato y con la blusa casi quitada y un atuendo simbólico a los colores de la bandera dominicana. La reacción del padre, porque la hija iba a participar en un acto de baile sobre la patria dominicana.

Como prevención de estos abusos Conani tiene una campaña Nacional de promoción de Crianza Positiva en la que invita a repensar y asumir modelos efectivos de formación de hogar; e incentiva a conocer, comprender, analizar y valorar la importancia de utilizar formas de disciplina que estén basadas en el respeto de los derechos, en el diálogo y respeto mutuo, para contribuir a generar un cambio en la cultura dominicana.

En otro orden de cosas, actualmente en la legislación dominicana se debate una excepción en el borrador del Código Penal, en el que se pretende que la violencia física sea considerada como castigo.

Senado de la República Dominicana

No obstante esta parte del Código Penal se ha discutido en diferentes escenarios, en unos de ellos la representante de Unicef en el país, dijo que el código se debe proteger a la niñez contra la disciplina violenta. Asimismo explicó que la violencia no educa, no ayuda ni debe ser tolerada.

Igualmente la primera dama Raquel Arbaje se refirió al tema advirtiendo que la disciplina violenta en el proyecto del Código Penal es un retroceso en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

En el año 2021 esa parte del artículo del Código fue retirado por la Comisión que sometió el proyecto.

Sin embargo el pasado mes de febrero, el Senado dominicano aprobó la pieza del Código Penal manteniendo la excepción establecida en el párrafo dos, en su artículo 123 sobre que la corrección y disciplina a los hijos no se considera violencia.

“No se considerará violencia intrafamiliar la corrección y disciplina a los hijos, ejercida por los padres o tutores, sin patrón de violencia o abuso físico”, cita la excepción.

La misma fue enviada a la cámara baja donde se espera su aprobación.