La tragedia de la discoteca Jet Set afortunadamente contó con rescatistas nacionales e internacionales que se convirtieron en “héroes” de decenas de personas que fueron rescatadas de los escombros del desplome.



El Jet Set, un emblemático centro de entretenimiento de la capital, colapsó de forma repentina durante una concurrida velada, dejando un saldo devastador de 221 personas fallecidas y 189 sobrevivientes, muchos de ellos rescatados en condiciones estremecedoras.



Pero en medio del horror, emergieron figuras que, aunque sin capas ni reflectores, se convirtieron en verdaderos héroes. Rescatistas nacionales e internacionales acudieron al llamado del deber, enfrentándose a una escena que, como ellos mismos describen, “rompe el alma”.



José Joaquín Hiraldo, miembro de la Defensa Civil, confesó: “Uno cree que está preparado, pero cuando tú ves vidas humanas perdidas, tú quieres tener la esperanza de que aparezca alguien con vida. Ver personas sin vida dentro de los escombros te destroza el alma, porque uno está viendo seres humanos destrozados cada vez que levanta una losa”.



Hiraldo, con años de experiencia en labores de rescate, admitió que esta tragedia lo marcó como ninguna otra. “Uno se entrega y se olvida de uno mismo. Lo único que quiere es cumplir con el deber de salvaguardar vidas”.



Otro de los rescatistas que se convirtió en símbolo de esperanza fue Ariel Peralta, también miembro de la Defensa Civil. Relató uno de los momentos más emotivos de su participación en esta tragedia, fue el rescate de una joven embarazada atrapada en una posición en la que no podía respirar.



“El logro de poder sacarla de esa posición me hizo sentir muy feliz. Uno se siente super orgulloso de poder servir a la patria para salvaguardar una vida”.



Peralta, quien participó en los rescates del terremoto en Haití, afirmó que esta experiencia ha sido la más aterradora de su carrera a nivel nacional.



“Uno a veces entra en shock. El número de personas fallecidas es tan alto que, aunque estamos entrenados para esto, no dejamos de ser humanos”, expresó.



Ramón de León, presidente de la brigada de rescate B3 de Santo Domingo Norte, ofreció un testimonio estremecedor: “Lo que estamos viviendo ahí adentro es bien trágico, bien fuerte. Esto me trajo a la memoria el terremoto de Haití. Es muy traumático ver personas gritar desesperadas que lo ayuden a salir”.



En veterano recordó a un joven que, a pesar de tener las piernas rotas y una columna encima, mantenía una sorprendente calma, incluso haciendo chistes para sobrellevar el dolor.



Narró que el rescate fue complicado, y tuvieron que emplear herramientas especiales, como un taladro martillo, para poder liberarlo y brindarle atención.

El compromiso común de los rescatistas fue salvar vidas.

Amor, entrega y patriotismo



La escena descrita por los rescatistas no solo refleja el desastre físico, sino el profundo dolor humano que envolvió cada rincón del colapsado edificio. Sin embargo, también ha dejado una estampa de amor, entrega y patriotismo.



Uno de los voluntarios expresó con humildad: “Cada vez que logramos recuperar a una persona con vida y los familiares nos dan las gracias, sentimos que nuestro trabajo vale la pena. Eso nos llena de amor y pasión para seguir luchando por nuestro país”.



La tragedia de la discoteca Jet Set ha desnudado la fragilidad de la vida, pero también ha mostrado el lado más noble del ser humano. Entre polvo, lágrimas y escombros, los héroes sin capa demostraron que la esperanza, incluso en los momentos más oscuros, puede ser rescatada.