Siguen circulando en redes sociales denuncias de personas que alegan haber invertido en la empresa de Mantequilla y hasta la fecha no reciben mas que excusas, pero anda de su dinero.

En esta oportunidad nos llega un audio en el que se escucha a Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla, responderle a una clienta que reclama el dinero invertido.

En el audio se escucha a Mantequilla decir a una clienta que ”Raysa tu no tienes mas presión que yo y no me estoy cayendo muerto, dile que tu le vas a pagar su dinero cuando yo te pague “Resiste”.

Según denuncia la mujer invirtió unos 7 millones de pesos, y no todo es de ella.