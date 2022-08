Tras destaparse el escándalo de un supuesto acoso por parte de un actor dominicano a una adolescente de 14 años, el abogado José Martínez Brito, aseguró que en la República Dominicana no existe la figura del acoso legalmente.

“En República Dominicana no existe tipificación para el bullying, no hay tipificación para acoso escolar, no hay tipificación para el bullying callejero, no hay tipificación para el acoso sexual que no sea con una relación directa de trabajo”, especificó el especialista.

Detalló que las únicas formas de acoso que se conocen en el país son las que se dan de un profesor a un alumno, de un jefe a un empleado, de un dirigente político hacia otro de menor jerarquía y de un funcionario hacia otro de menor rango.

Al tomar su turno en el programa “No se diga más”, que se difunde de lunes a viernes, en horario de 12:00 M a 2:00 PM, por Top Latina, 101.7 FM, Martínez Brito, explicó que el acoso es una forma de coerción sexual basada en el poder del acosador sobre algún aspecto en la vida de la víctima y es una conducta que no necesariamente involucra la fuerza física.

En ese orden, apuntó que el artículo 333-2 de la Ley 24-07, establece que constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o mujer) que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones.

“Si no existe esta correlación de fuerzas, no existe el acoso”, enfatizó el abogado.

Asimismo, indicó que en el caso del actor Andrés Castillo lo que sí se tipifica en el país es la tentativa de sustracción de menor o na tentativa de seducción de menor, por lo que recomendó a los parientes de la menor reformular la acusación contra el actor.

“Si mantiene la tipificación de acoso, no habrá ningún tipo de persecución y esa es la razón por la que la madre establece que en tres meses el Ministerio Público no le ha dicho nada”, planteó Martínez Brito ante sus compañeros de cabina, Alex Barrios, Karina Alarcone y Lorenna Pierre.