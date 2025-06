Tras una formación cívica, en valores, disciplina militar y servicio comunitario, 5 mil 536 jóvenes dominicanos fueron investidos ayer en la Trigésima Séptima Promoción del Programa Formación en Valores del Servicio Militar Voluntario (SMV).



Uniformados y formados, los jóvenes procedentes de 24 provincias del país que forman parte de la XXXVII Promoción Reverendo Padre Luis Rosario, se graduaron en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader y el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre en el Convenciones de Sans Soucí y con ellos suman 89 mil 337 egresados en veintitrés años de existencia del programa.



Al destacar que el escenario no era un cuartel militar ni un aula común, el ministro de Defensa resaltó el espacio simbólico en el que más de cinco mil jóvenes pusieron de manifiesto la disciplina para unirla con el sueño, donde el uniforme no representa una obligación, sino un acto de voluntad.



Durante su discurso en el acto de graduación, el alto mando militar exaltó el espíritu de los miles de jóvenes dominicanos que han transitado el camino del Servicio Militar Voluntario, dentro del programa social y educativo que aseguró, es ejemplo regional de prevención, superación y civismo, no con armas, sino con educación, valores y oportunidades.



“El Servicio Militar Voluntario es una de las expresiones más nobles de esta vocación. Aquí no se exige lealtad por reglamento, se gana por convicción. Aquí no se forma solo músculo y resistencia, se forjan principios, autoestima, identidad nacional y sentido de pertenencia”, enfatizó.



En ese sentido, Carlos Antonio Fernández Onofre puntualizó que además del impacto social del Servicio Militar Voluntario, en la educación en las Fuerzas Armadas se desarrolla un sistema integral que actualmente cuenta con una matrícula activa de 41,349 estudiantes.



“Este extraordinario número abarca desde los niveles más tempranos, como los centros maternales, el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el Politécnico San Miguel Arcángel y las Escuelas Vocacionales, nuestras tres academias militares, las escuelas de Infantería y Especialistas, las de Estado Mayor, la de Derechos Humanos, también todos los militares y cadetes cursantes en diferentes escuelas en playas extranjeras y nuestra Escuela de Altos Estudios Estratégicos”, explicó.



El director del Servicio Militar Voluntario, Rafael Acosta Sena, resaltó el crecimiento y expansión del programa. Apuntó que a la fecha 116 centros educativos de todo el país y más de 14,000 estudiantes al año, son impactados en toda la geografía nacional por este programa.



Al ofrecer los detalles de la formación indicó que los jóvenes recibieron instrucción sobre cortesía y disciplina militar, moral y cívica, educación vial, prevención de violencia de género, prevención de enfermedades ETS, antipandillas, prevención del uso y abuso de sustancias controladas. También recibieron protección al medio ambiente mediante jornadas de reforestación y limpieza de costas, entre otras disciplinas que fomentan la identidad nacional y el patriotismo.