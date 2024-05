La Fuerza de Tarea Conjunta coordinó ayer los últimos detalles que tienen que ver con los efectivos policiales que serán desplegados en todo el país el próximo domingo 19 en las elecciones presidenciales y congresuales.



Tras la reunión semanal de seguimiento a la seguridad ciudadana que encabeza el presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que para la jornada del domingo se han puesto a cargo de la Policía Militar Electoral 19,800 efectivos policiales y militares que serán distribuidos en 17 divisiones electorales.



Al ofrecer los detalles de las directrices dadas a los policías que estarán en las labores, Joel Santos explicó que tras haberse evaluado la situación, se sugirió que durante la jornada se imponga la prudencia; que los policías no se dejen provocar por las situaciones que se puedan generar y que, como objetivo principal, garanticen que los dominicanos puedan ejercer su derecho al sufragio en orden, tranquilidad y seguridad.



“Al final, ¿qué será una victoria para la fuerza de tarea conjunta y para la Policía Nacional?, pues que se cumplan las leyes, que se garantice la democracia en la República Dominicana y que estas elecciones, al igual que las de febrero, pues sean pacíficas. Esos son los principales objetivos para estas actividades del domingo”, detalló el funcionario.



Sobre este particular, el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, precisó que para los comicios no habrá refuerzos y que la logística a ponerse en ejecución será la misma que se utilizó en las elecciones municipales del 16 de febrero de este año.



“Nosotros tenemos diecisiete jurisdicciones electorales que son las mismas que le tocaron a la Policía en el proceso pasado y, con base en eso, nosotros distribuimos el personal. No tenemos que hacer ningún refuerzo porque tenemos la misma logística y experiencia de las elecciones anteriores”, apuntó.



Estadísticas y datos analizados



El ministro señaló que uno de los temas tratados durante el encuentro de ayer fue la continuación de los proyectos referentes al “Plan de Transformación Digital de la Policía Nacional”, con la intención de eficientizar el tiempo de respuesta a la ciudadanía, ante cualquier situación reportada, apoyados en la tecnología.



“Porque claramente no es digitalizar los procesos de la Policía Nacional por sí mismos, sino que verdaderamente tengan un impacto positivo en lo que tiene que ver con los tiempos de respuesta de las actividades de la Policía con respecto a la población y esto también es importante para tomar decisiones cada vez más basadas en evidencias científicas”, detalló.



Al ofrecer los datos de seguridad, el ministro indicó que en el caso de los homicidios la tasa acumulada por cada 100,000 habitantes se mantiene en 10.17, con una reducción significativa de un 12.5 % en comparación con datos registrados durante el 2023. Mientras que, en los casos reportados de robos, detalló que se han reducido en un 9.1 %, al igual que los heridos por conflictos sociales que, según dijo, también han experimentado una baja de 8.4 % en comparación con cifras del mismo periodo del año pasado.



En la rueda de prensa, Joel Santos habló sobre el plan de ocupación masiva de armas. Sobre este aspecto, reveló que, desde el inicio de la gestión gubernamental, en agosto 2020, hasta la fecha, se ha logrado incautar más de 16,000 armas de fuego que eran portadas de manera ilegal, demostrando el compromiso de las autoridades en prevenir hechos violentos y delictivos.

Miembros del Conep fueron invitados ayer

Durante la reunión de ayer estuvieron presentes los miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) a quienes se les invitó para que vieran de cerca el trabajo que cada semana se realiza en estos encuentros desde el Palacio de la Policía Nacional, explicó Santos a la prensa. Estuvo Celso Marranzini Esteva, presidente del Conep; Cesar Dargam Espaillat, vicepresidente ejecutivo; Julio Brache, primer vicepresidente y presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); Carlos Guillermo León, secretario y presidente del Banco Múltiple BHD-León, S.A.; Lucile Houellemont, vicetesorero y presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPS); José Nelton Gonzalez, director y presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la pasada presidenta del Conep, Elena Viyella de Paliza.



A raíz de esta visita, Joel Santos aprovechó para mencionar los principales objetivos dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta. Citó la continuidad de una matriz operativa de acuerdo con el modelo de prevención de cada provincia, así como la implementación de análisis cualitativo y preventivo de los principales polos turísticos, entre otros.