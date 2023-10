La revitalización es en el marco del segundo programa de US$90 millones de inversión suscrito entre el país y el BID

El Gobierno ejecuta el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo también conocido como Programa de Revitalización “Tu Ciudad Colonial”, compuesto por al menos 28 de proyectos que se encuentran en curso, para revitalizar la emblemática ciudad en sus aspectos, urbano, económico y de turismo cultural.



El remozamiento integral, que sería concluido en el año 2025, se desarrolla en el marco del segundo programa de 90 millones de dólares de inversión, suscrito entre el Estado dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que inició la segunda intervención en Ciudad Colonial, que cuenta además con el cofinanciamiento de tres millones de euros (US$3,178,470.00) de la Unión Europea para el Programa de Electromovilidad y el de Mejoramiento de Viviendas (Promevi); y 8 millones de dólares invertidos por el Ministerio de Turismo (Mitur), para un total de 101 millones 178 mil 470 dólares.



La iniciativa es ejecutada por el Mitur a través de su Unidad Coordinadora del Programa (UCP) en conjunto con la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y el Ministerio de Cultura (MINC). El propósito es convertir los espacios públicos del centro histórico de Santo Domingo en áreas más habitables, caminables, inclusivas y accesibles, para residentes, comerciantes y el turismo local e internacional que lo visita, por lo incluye la mejora de las condiciones de habitabilidad para los residentes; el desarrollo de la economía local; y el fortalecimiento de la gestión turística, cultural y urbana.



Parte de los proyectos para adecuar la Ciudad Colonial son el de Rehabilitación de Calles Priorizadas; de Recuperación de Fachadas; Revitalización y Adecuación Arquitectónica de los Museos; Obras de Protección Temporal para la Estabilización del Convento de San Francisco (Las Ruinas); Rehabilitación Integral de la calle El Conde; y Programa de Mejoramiento de Viviendas (Promevi).



También la Rehabilitación de los Espacios Públicos Comunitarios y Patrimoniales; la Recuperación del Mercado Modelo; Plan Piloto de Electrobuses o Electromovilidad, entre otros.

Intervención a la calle Las Damas.

Catorce inmuebles patrimoniales intervenidos por el proyecto



Con el proyecto de remozamiento el Gobierno ha intervenido 14 inmuebles patrimoniales, entre ellos el Monumento de San Francisco, La Fortaleza de Santo Domingo, la Catedral Primada de América y el Palacio Virreinal Don Diego Colón o Alcázar de Colón; los cuatro, con una inversión de siete millones de dólares. Los museos serán revitalizados, adecuadas su arquitectura y modernizados con nuevos contenidos en sus propuestas museográficas; los de la Fortaleza y la Catedral serán inaugurados dentro de dos meses, según fue anunciado.



Readecuación de viviendas



En cuanto al Programa de Mejoramiento de Viviendas, tiene el objetivo de readecuar 140 viviendas de familias de bajos ingresos de las comunidades de la zona norte: San Antón, Santa Bárbara, San Miguel y San Lázaro, para aportar al mejoramiento de la calidad de vida de sus residentes, por un monto de ejecución de US$ 5.2 millones (US$ 3.2 millones aportados por el BID y US$ 2 millones por la Unión Europea).



Impacto turístico



Mientras, con el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo se busca, entre otras cosas, impactar el turismo. Al menos 730 mil turistas visitan la zona cada año, por lo que se espera un aumento significativo en esta cifra luego a medida que concluyan las intervenciones. Al respecto, el ministro de Turismo, David Callado, dijo que del 8 al 9% de los turistas que llegan a la República Domunicana quieren visitar la Ciudad Colonial.



Recorrido



A fin de constatar los avances en las tareas de revitalización en la Ciudad Colonial, las autoridades que trabajan en ello y periodistas hicieron un recorrido por la zona. El punto de encuentro fue el edificio Saviñón, donde se hizo una presentación general del programa. De allí se partió hacia la calle Salomé Ureña, luego a Las Mercedes; al monumento de Las Ruinas de San Francisco; calle Las Damas y, finalmente, a La Fortaleza. Se comprobó que los trabajos están avanzados.

David Collado resalta el cambio de la ciudad

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que en la Ciudad Colonial ocurre una revolución silenciosa y profesional; amigable con la historia y el urbanismo real que merece esa demarcación. “Lo que está ocurriendo es histórico. Vamos a tener la Ciudad Colonial que se merece la República Dominicana y que merece la Primada de América, para que sea un lugar temático, de esparcimiento y recreación de las familias dominicanas y de los turistas”, manifestó el funcionario, al explicar que con la inversión de los ocho millones de dólares por parte del Mitur son intervenidas las calles, aceras y contenes de los barrios aledaños a la prominente zona.