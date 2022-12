Ante la pregunta de qué debe hacerse ante el deterioro social con la familia como núcleo, el obispo de la diócesis de Peravia, San José de Ocoa y San Cristóbal, monseñor Víctor Masalles, considera que hace falta un trabajo en ese sentido, y considera que podría empezarse por agrupar a varias entidades en un “Ministerio de la Familia”.



“Por ejemplo, hay países como Italia, donde hay un Ministerio de la Familia. Nosotros tenemos ministerios de la Mujer, de la Juventud, el Conani para los bebés, el de la tercera edad… y todo eso trabajado por separado de una manera desarticulada, un montón de dinero destinado a reforzar por separado cada uno de esos estamentos de la sociedad”, señaló.



Monseñor Masalles dijo que, si se estableciera un Ministerio de la Familia en el país, se comenzaría a ahorrar dinero y a tener una visión holística donde lo familiar sea el centro y cada uno descubrir el rol que tiene en este importante núcleo.



Al ser entrevistado en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R. que se transmite por Entelevisión a las 9:00 de la noche cada sábado, Masalles señaló que si se estableciera en el país un Ministerio de la Familia, no se estaría regalando a segmentos sociales que la integran cosas que no ayudan a fortalecer este núcleo social.



Considera que eso es lo que ha faltado en el país, pero que es difícil que se haga realidad porque hay muchos intereses de por medio, ya que lo que se quiere es más ministros, más diputados, más senadores y que prevalece un aparato demasiado burocrático.



“Si usted tiene familia, usted no gasta en drogas ni en alcohol y no bota los ‘cuartos’, pero los grandes poderes necesitan eso… Eso haría un daño enorme a los que se nutren de eso”, apuntó Masalles.