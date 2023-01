El obispo de la diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, advirtió al Tribunal Constitucional (TC) de los peligros de una eventual entrada de la política a esa alta corte.



Consciente de la importancia de la impartición de justicia en el país, el líder religioso exhortó al órgano supremo a evitar que la ley y la justicia se mezclen con la política.



“El día en que la política entre en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional será una oficina más, que no tendrá ningún servicio adicional… porque habrá perdido su sentido; habrá perdido el sentido del último lugar donde uno busca a alguien que haga justicia en el país”, comentó el sacerdote en la homilía, tras dirigir la misa de acción de gracias que ofreció el TC para conmemorar su décimo primer aniversario.



Al proseguir con su discurso, señaló que nadie encuentra en el Tribunal algo diferente a lo que es justo, razón por la que consideró que la entidad debe ser custodiada y cuidada.



El obispo reconoce que la injusticia se puede manifestar en la vida nacional, no obstante, cree que en el único lugar en que esta sería “imperdonable” es en el Tribunal Constitucional.



“El día en que la política suba las escaleras para entrar en el Tribunal Constitucional podemos cerrarle, porque habría perdido su verdadera función, que es un tribunal que apele, no que ratifique injusticia, sino que apele a la verdad, a la justicia”, reiteró.



Precisó que lo justo no es lo que uno piense o quiera: “Lo que es justo, es lo que es justo”. En ese sentido, dijo que el Tribunal tiene que ser la última instancia donde se busca un lugar de donde se miren las cosas de un modo más elevado.



Presentes en el encuentro



El presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, asistió a la misa, junto a los magistrados Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto; Víctor Joaquín Castellanos, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard, Manuel Ulises Bonnelly, Justo Pedro Castellanos, Domingo Gil, María del Carmen Santana, Miguel Valera Montero, José Alejandro Vargas y Eunisis Vásquez Acosta.

Destaca administración de justicia independiente

El magistrado Milton Rey Guevara afirmó que se debe servir al pueblo dominicano mediante la administración de una justicia ciudadana “donde no se reciban órdenes ni nacionales ni extranjeras”. “¿Y cómo servir mejor al pueblo dominicano?, administrando una justicia ciudadana donde no se reciban órdenes ni nacionales ni extranjeras; donde la Constitución, biblia institucional del país, nos guíe en todos nuestros actos”, sostuvo.