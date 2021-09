Médicos aseguran que el Estado puede cumplir demandas

El presidente del Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas, Justo Nicasio, aseguró ayer que el paro de recepción de carnet de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), por algunas sociedades médicas, es por la falta de negociación con respecto al aumento de los tarifarios en algunos servicios médicos.



Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Nicasio indicó que hace 14 años se está violando la Ley 87-01, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que según explicó contempla que anualmente se haga un aumento en los tarifarios, y desde entonces, los médicos no lo han visto.

El titular del gremio precisó que los galenos exigen el aumento de un 60% en los tarifarios y los internamientos de pacientes por día.

Sostuvo que el ofrecimiento por parte de las autoridades de un 11 % ha provocado los paros y las protestas, situación que solo afecta directamente a los usuarios.

Asimismo, consideró la propuesta como inaceptable y poco rentable debido a los esfuerzos que deben hacer los médicos durante el tiempo de internamiento de un paciente.

“Fuimos a la Sisalril (Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales), y solicitamos un 60 % de aumento en los tarifarios, un 15 % sobre un 35 % a los anestesiólogos... Estos cobran el 35 %, queremos que eso lo lleven a un 50 %. Y los internamientos que pagan por un día RD$750 que se conviertan en RD$850 pesos con los impuestos. Estamos solicitando que ese día sea llevado a RD2,000”, detalló.

Estudio de impacto económico

Nicasio reveló que realizaron un estudio en la Sisalril para evaluar qué representaría al Estado dominicano y las ARS, las peticiones presentadas por las sociedades médicas, en las que demandan el aumento de un 60 %, 15 % y RD$2,000 a los internamientos.

Explicó que el estudio reportó que el aumento de un 60 % representaría aproximadamente RD$9,700 millones al año al Gobierno, que en ese momento fue rechazado por el Consejo Nacional de Seguridad Social, decisión que fue comprendida por las Sociedades Médicas, debido a la situación de la pandemia y la inversión del Estado en los programas de ayuda social.

Sin embargo, considera que en la actualidad las autoridades sí tienen las condiciones económicas necesarias para la aprobación de esa solicitud de los fondos.

La suspensión de los servicios a los afiliados de las aseguradoras de salud se desarrolló por 48 horas.

Responden al doctor Waldo Ariel Suero

Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), reaccionó a las declaraciones del presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, quien había dicho que Andeclip no se sumaba a la lucha en contra de las ARS. Mena indicó que no se suman porque consideran que no es un problema contra las ARS, sino de quienes ordenan y mandan en medicina, que según sus palabras es el capital financiero.