Por segundo día consecutivo, los médicos de los hospitales públicos del país paralizaron las atenciones a los pacientes durante la huelga de 48 horas convocada por el Colegio Médico Dominicano (CMD) y que concluyó ayer.



Dejaron a miles de pacientes sin acceso a atenciones médicas como consultas y otras entre el miércoles y ayer jueves, así los galenos acataron el llamado a paro del CMD, que demanda al Ministerio de Salud la reposición de 14 médicos que fueron cancelados y un aumento salarial para los médicos pensionados.



Aunque ya hoy desde las 7:00 de la mañana los médicos retomarán los servicios en los hospitales públicos del Servicio Nacional de Salud (SNS), así como los centros y subcentros del Ministerio de Salud Pública, hospitales de autogestión, unidades del Conape y las Unidades de Atención Primaria, el CMD amenaza con volver a protestar la próxima semana en caso de que sus demandas no sean escuchadas.



“A las 7:00 de la mañana, ya comenzaremos mañana (hoy) normal. Ya cumplimos las 48 horas. Ya después de ahí, ojalá que el señor ministro de Salud, Víctor Atallah, reciba al Colegio Médico Dominicano para que esto no vuelva a pasar”, expresó Gissel Arias, secretaria general del CMD en el DN y doctora en el hospital Moscoso Puello.



“No nos pueden decir que los médicos somos vagos porque no es cierto. Porque entonces, ¿quién atiende a los pacientes?; si ellos tienen un 2 % que es vago, pues que ellos hagan lo que tienen que hacer, pero no injustamente porque no se puede pescar en río revuelto”, manifestó.



El pasado miércoles, primer día del paro de médicos, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, informó que en las primeras 24 horas de la huelga más de 6 millones de pacientes se vieron afectados.



Aun conociendo las consecuencias del paro, que no incluyó las emergencias ni los pacientes en estado crítico, Suero anunció la realización de otras huelga la próxima semana. “La semana que viene seguirán las protestas; puede ser una marcha, puede ser otra huelga, puede ser un piquete, puede ser una huelga de hambre, pero otra protesta saldrá”, avisó el gremialista. Este viernes 16, a las 9:30 de la mañana, el CMD dará los detalles para las próximas “sesiones”.