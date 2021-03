Metro y Teleférico de Santo Domingo extienden sus horarios de servicio

Santo Domingo. - La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), informa a la ciudadanía, que debido a las nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo, contempladas en el decreto 133-21, se extiende el horario operativo en el servicio del Sistema de Transporte Integrado Metro – Teleférico, a partir del miércoles 3 de marzo del 2021.

El horario de servicio a partir del miércoles será el siguiente:

Metro de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:30 p.m.

Sábados y domingos de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Teleférico de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:30 p.m.

Sábados de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Domingos de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

En ese sentido y considerando que antes de la pandemia del Covid-19 el horario de lunes a viernes era de 6.00 a.m. a 10.30 p.m. ya se observa la luz, al final del túnel, volviendo al horario habitual.

En el caso de los sábados y domingos, en vista de que el tiempo de desplazamiento desde un extremo a otro, oscila entre 40 y 45 minutos (con intercambio de líneas) y tomando en cuenta, además, que el usuario una vez llega a su destino, requerirá de un período extra para llegar a su hogar, se dispone que el recibimiento de pasajeros en las estaciones del Metro y Teleférico se permitirá en cada caso, hasta 1 hora antes del cierre del libre tránsito en los fines de semana, es decir hasta las 9.00 p.m.

Desde la OPRET se hace un llamado a la población dominicana a no bajar la guardia y cumplir con las medidas sanitarias como el uso de mascarillas, lavado de manos y mantener el distanciamiento social en la medida de lo posible, a fin de contrarrestar y vencer esta pandemia.