Karla Acevedo Cepeda es una joven de 22 años, que reside en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional. A pesar de haber sido una adolescente rebelde, de tener una unión temprana y embarazarse antes de lo esperado, hoy cuenta una historia de superación, valentía, decisión y fortaleza.



Con la voz quebrada por la mezcla de emociones entre nervios, felicidad y algo de tristeza, narra, al pronunciar el discurso de la Octava Graduación Ordinaria del programa Oportunidad 14-24, cómo luego de irse de la casa de sus padres con su novio a los 16 años, de verse sumergida en el alcohol y “haciendo coro en las calles” sin trabajar ni estudiar, pudo encarrilar su vida y formarse en Hotelería y Turismo en el Centro Tecnológico Comunitario (CTC) ubicado en una Plazoleta Doctor José Francisco Peña Gómez, del Distrito Nacional.



“Mi vida antes de Oportunidad 14-24 estaba vacía, no me importaba mi futuro. A mis 16 años me fui de la casa de mis padres, con mi novio. Me vi sumergida en el alcohol y haciendo coro en las calles. Amaba estar en casa sin hacer nada, siempre estaba dispuesta a pelear; yo no barajaba un pleito. A mis 19 años no trabajaba, salí embarazada y dejé la escuela porque pensaba que mi hijo sería un obstáculo en ese momento, hasta que llegó el Programa 14-24 a mi vida”, expresó Karla Acevedo Cepeda en el acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña.



Entre sollozos, habló desde el corazón al contar que justo el pasado miércoles le dio el último adiós a la bisabuela de su hijo, quien fue la persona clave en este proceso por el apoyo que le brindó cuando tenía que ir al curso y no tenía con quien dejar al niño, que hoy día tiene tres años.



“Estoy aquí de pie con la frente en alto, pero con el corazón en pedazos. Ayer (el miércoles) le di el último adiós a una persona que fue una pieza clave en mi proceso, la bisabuela de mi hijo, quien siempre estuvo ahí y me animaba diciendo ‘vete tranquila, que yo cuido del niño’, cuando tenía que ir al curso”, comentó mientras se secaba las lágrimas.



4,070 graduados de programa 14-24



La historia de Karla, que en principio dudó y no estuvo motivada, pero ahora tiene en mente estudiar Psicología Infantil a nivel universitario, es una de las 4,070 que pudieron contarse en el acto de investidura del programa que impulsa el Gabinete de Política Social.



Con este nuevo grupo, ahora suman 19,162 los jóvenes de entre 14 y 24 años que no estudiaban ni trabajaban y que actualmente están egresados del programa en el período 2020-2024 que busca integrar a los jóvenes al mercado laboral y la educación a través de capacitación y formación con cursos diferentes.



Al tomar la palabra en el acto, el director del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, aseguró que hoy día existe una democratización de la educación en la República Dominicana como nunca. Resaltó, en ese sentido, que el que “no estudia es porque no quiere”. Peña Guaba expresó que llegar al número de 19,162 jóvenes graduados parecería fácil, pero indicó las complicaciones de la iniciativa por la articulación de 24 instituciones que brindan soporte y apoyo, y por la incomprensión del mismo programa por parte del propio equipo de trabajo.



“Muchos de ellos vienen de hogares carenciados, de hogares disfuncionales, donde la mayoría de las veces la madre es la jefa del hogar, donde falta todo y muchas veces. Si no hubiera sido por los Comedores económicos y por el Inabie, estos jóvenes no pudieran comer todos los días”, manifestó.

En 2025 se graduarían 12,000 jóvenes de 14-24

El director ejecutivo del programa Oportunidad 14-24, Alex Mordán, informó que actualmente está terminando el primer semestre del año 2025, del cual se proyecta graduar a 12,000 estudiantes solo en este año. Con esta cantidad, afirmó, se busca más de 30,000 en la historia de este programa.



En conjunto con ello, el programa estará llevando a pasantía a 2,500 estudiantes; patrocinando emprendimientos de más de 500 jóvenes y estaremos derivando nuevamente la educación formal a más de 5,000 estudiantes del programa Oportunidad 14-24.



“Esos son números, esos son estadísticas, pero aquí hay historias que se repiten como la de Karla de jóvenes que no tienen la voluntad, que no tienen confianza en ellos mismos y hoy son jóvenes productivos que han dado un cambio en sus vidas y hoy tienen esperanza en ellos mismos, a través de la mejor herramienta que es la educación, como salida de su estado actual y con la esperanza de un futuro más promisorio para sus vidas”, explicó.



El director de Oportunidad 14-24 afirmó que ayer no solo se celebró una graduación, sino sueños cumplidos. “Esto es el resultado del esfuerzo, del sacrificio y del compromiso de cada uno de ustedes”, enfatizó.