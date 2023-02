Email it

DUARTE.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ingeniero Miguel Vargas Maldonado, volvió a denunciar este domingo la compra de alcaldes y dirigentes por parte del oficialismo para debilitar al resto de las organizaciones políticas en el país.



Al encabezar una reunión regional de líderes perredeístas en San Francisco de Macorís, Vargas declaró que la denunciada práctica destruye el sistema de partidos.



“Además, la compra de alcaldes y dirigentes por parte del partido oficialista socava nuestra democracia y pone en evidencia la desesperación del gobierno, porque saben que es eminente sus salida del poder en 2024, no hay dudas de que se van, se van”, sancionó.



El presidente del PRD también se refirió a la situación de los productores nacionales, especialmente los de arroz. Estos han manifestado su temor a la banca rota ante el eventual desmonte de aranceles para la importación del cereal, como resultado de la aplicación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta) para ese rubro.



“Reitero nuestro compromiso con el sector arrocero y, sobretodo, con sus demandas de un mayor apoyo en el nuevo escenario de competencia regional que les toca afrontar a partir de este año”, declaró.



Además, Vargas se refirió al manejo presupuestal por parte del gobierno. “Me comprometo a incrementar la inversión pública, que hoy está siendo consumida por los gastos corrientes”.



“El gobierno muestra ineficacia para manejar los problemas de la gente. Por eso, el PRD tiene el compromiso de trabajar duro para acabar con los apagones, disminuir el costo de la vida, fomentar empleos, entre otros”, prosiguió.



“Desde la presidencia de la República, voy a demostrarle al país que, con voluntad política, coraje y decisión, podemos resolver juntos el problema de la seguridad ciudadana y otros males que afectan nuestra sociedad y que le han quedado grande a este gobierno”, enfatizó.



“Durante mi trayectoria, he sido exitoso en la gestión pública en las diferentes posiciones que he desempeñado, pero también he mostrado al país mi capacidad para crear empleos y construir riqueza desde el sector privado”, afirmó el precandidato presidencial.



El auge de los trabajos desde el PRD



Vargas Maldonado habló en estos términos al conversar con presidentes provinciales y otros dirigentes perredeístas de las provincias: Duarte, Espaillat, Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel y Hermanas Mirabal.



En dicho escenario, el precandidato presidencial perredeísta escuchó a los dirigentes del partido hablar de las acciones en beneficio de esa organización y sus inquietudes sobre los principales problemas que aquejan a la población.



Les declaró que “de aquí en adelante, sólo hay espacio para el trabajo constante, el esfuerzo personal y colectivo para el crecimiento y el fortalecimiento del Partido y de nuestras candidaturas”.



“Me comprometo personalmente a reconocer y reciprocar la labor de cada uno de ustedes, con participación en los gobiernos municipales, legislativos y en el gobierno central. Ese compromiso no lo voy a delegar en nadie”, continuó.



“¡Trabajen con confianza y dedicación! Estamos preparados para convocar al país a trabajar juntos en la solución de los problemas que más afectan a las familias dominicanas”, afirmó Vargas.



Asimismo, sostuvo que “el avance del PRD alimenta la esperanza de la gente que desea tener un partido que comprende sus necesidades y trabaja con entrega, capacidad y experiencia para enfrentar la incapacidad del gobierno para resolver sus problemas”.



Vargas Maldonado reiteró nuevamente que en el año 2024 el PRD irá al gobierno, “solo o acompañado, a resolver los problemas que afectan a nuestra gente”.