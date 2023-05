Email it

El Ministerio de Educación prohibirá en las escuelas públicas y privadas el uso de las redes sociales y cualquier herramienta tecnológica con una finalidad diferente a la formación y limitará las relaciones entre docentes y alumnos a asuntos meramente académicos y formativos.



Las medidas fueron dadas a conocer durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Minerd, donde fue presentado el Código de Ética que Regula las Relaciones entre el Personal Docente y Administrativo con los estudiantes del sistema de educación preuniversitario, en sus distintos niveles, modalidades y subsistemas tanto en el sector educativo público como privado.



Al dar a conocer la disposición, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Minerd, Francisco D’Óleo, explicó que antes de entrar en vigencia, el referido código de ética será socializado con el Ministerio de Administración Pública, la comunidad educativa en sentido general y con la Asociación Dominicana de Profesores, entre otras entidades.



Aclaró que la idea de este el código no surgió debido a los últimos escándalos en la comunidad educativa que involucran a docentes y estudiantes, como el caso de la profesora de la provincia Sánchez Ramírez que tenía un OnlyFans, o del profesor del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, acusado de ser responsable de la muerte de la estudiante Esmeralda Richiez, con quien sostenía una relación.



“Esos no fueron los motores de esta iniciativa, porque cuando el ministro Hernández asumió el cargo, empezó una revisión de las normas existentes”, explicó D’Óleo.



El código de ética indica que las relaciones del personal de la escuela con los estudiantes debe ser académica y de servicio formativo.



La pieza también prohíbe toda relación que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los estudiantes.



Relaciones docentes-alumnos



Betty Reyes, asesora de la Dirección de Orientación y Psicología, resaltó que, el código establece que ningún docente o personal administrativo puede relacionarse con los escolares en horario de recreo para tratar temas personales, salvo que se requiera alguna intervención o acompañamiento concreto, en beneficio de la salud integral del educando.



Entre las obligaciones para el personal de la escuela se destaca que en el uso de las herramientas digitales con fines formativos el docente no puede relacionarse de forma individual.



Reyes advirtió también que en los encuentros virtuales, los docentes y cuerpo administrativo deben vestir formalmente.



Refirió que la Policía Escolar y el personal de seguridad han de mantener un comportamiento coherente con los lineamientos éticos que rigen el funcionamiento de los centros educativos.



El código también prohíbe a docentes y administrativos acciones violentas de cualquier índole contra los estudiantes e impide que los maestros y cuerpo de la escuela utilicen los horarios de clases o el centro educativo para desarrollar discursos políticos, religiosos, comerciales, de sexualidad o tratar temas personales con los estudiantes.



Cada centro educativo establecerá la organización a la Comisión de Ética y su correspondiente procedimiento interno, en función de lo consagrado en este código de ética.

Establece sanciones y amonestaciones

Entre las sanciones que establece el régimen ante una denuncia se encuentran la amonestación oral, amonestación escrita, suspensión de hasta 30 días sin disfrute de sueldo y finalmente la desvinculación, cuando el docente o personal administrativo es imputado por delitos contra la dignidad de las personas, su honor y su propiedad, tales como acoso sexual, violaciones, abuso deshonesto y violencia intrafamiliar. También, el docente será desvinculado del servicio público tras haber embarazado a una alumna, entre otras.