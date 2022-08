El presidente Luis Abinader visitó la mina para verificar labores de rescate y para solidarizarse; familiares confían

A cinco días de estar atrapados bajo tierra dos hombres en la mina en la que opera la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) en Cerro de Maimón, provincia Monseñor Nouel, el presidente Luis Abinader se trasladó ayer hasta el lugar para supervisar las labores de rescate y dar apoyo emocional a los afectados.



Con la promesa de hacer todo lo posible para sacar al dominicano Gregory Alexander Méndez y al colombiano Carlos Yépez Ospina, el jefe de Estado detalló que para llegar hasta ellos el gobierno y la empresa están trabajando en dos accesos con la opción de hacer un tercero y que, además, se tiene previsto utilizar en los últimos momentos antes del rescate una tuneladora que actualmente usa la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte y Tránsito Terrestre (Opret) en la construcción del Metro hacia Los Alcarrizos, el cual llegará a Maimón este viernes.



Al conversar con la prensa al concluir su visita a la zona y conversar vía radio con los dos hombres, el mandatario informó, además, que las autoridades dominicanas están en contacto con el gobierno canadiense para buscar otras alternativas de rescate, pero que están bastantes optimistas de que se va a llegar hasta los afectados lo antes posible.



De manera muy jocosa, el gobernante quiso significar el buen ánimo que notó en los dos hombres, a quienes prometió recibir en el Palacio Nacional inmediatamente sean sacados con vida de allí.



“A Gregory yo le prometí que yo lo iba a recibir a él y a Carlos desde que salieran y Gregory me dijo ‘bueno, usted va a recibir allá al dominicano más jevi y al colombiano más chimba’. Yo no sé qué es lo que es chimba en los colombianos, pero eso fue lo que él me dijo”, contó el Presidente sobre el diálogo que tuvo con ellos.



Ayuda psicológica



Para poder mantener a los dos hombres en calma y en buen estado de salud, el Ministerio de Salud Pública ha enviado psicólogos para darles asistencia y lo mismo ha hecho la empresa con un equipo especializado. También hay equipos del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Trabajo.



Hasta el momento, se ha ejecutado el plan diseñado desde que se efectuó el hecho que era comunicación constante con los mineros, facilitar insumos médicos, según explicó el director general de Minería, Rolando Muñoz Mejía. Informó que a la fecha se han avanzado 23 metros para el rescate de los trabajadores.



Por otro lado, Elizabeth Mena, vicepresidente de Cormidom, -quien acompañó al Presidente en la visita y en las declaraciones a los medios-, explicó que solamente en las labores de rescate hay alrededor de 70 personas y que las labores se realizan las 24 horas y sin descanso.



“El área donde están ellos es una que está bastante controlada desde el punto de vista de lo que es el oxígeno, lo continuamos monitoreando todo el tiempo, tenemos un equipo de psicólogos tanto de apoyo tanto dado por el Ministerio de Salud como también un equipo privado de muy alto nivel que no está dando apoyo no solamente a ellos dos y a sus familiares, sino a todos los colaboradores que estamos en la mina”, manifestó.



Familiares confían en labores que realizan rescatistas



A unos cinco minutos de la mina donde se encuentra atrapado Gregory Alexander Méndez, aguarda con fe y esperanza la familia de este. En un humilde hogar, al que hay que llegar cruzando un pequeño río, espera su madre (que estuvo presente en la mina durante la visita del Presidente), y demás parientes, como es el caso de su tía Isabel Inoa, con quien elCaribe pudo conversar.



“Él consiguió su trabajo cogiendo lucha. Nosotros estamos desepera’o, desorienta’o porque uno que tenga una familia que está así, como está él, tiene que estar desepera’o porque uno no sabe cómo va a llegar él. Mi mamá se está muriendo así con esta situación, que no sabe ya qué hacer”, expresó Isabel, quien definió a Gregory como un hombre trabajador ‘que no hace lo mal hecho’.



Así como estas, por el joven de apenas 28 años espera también su hija, una infante de seis años a quien ha criado sólo porque su madre se la entregó recién nacida.



“La niña no sabe nada, ella lo único que dice es ‘mi papá no ha venido de trabajar, pero él viene ahorita’ porque ella es chiquita y no se le ha dicho lo que ha pasado. A mí me da mucha pena eso porque la mamá vino y se la trajo a él de meses y él la bañaba, le ponía los pampers, él pasó muchos trabajos para darle el tamañito a esa niña. Quiero decir que él es muy buen papá, él es joven pero es muy buen papá. Además yo digo esto, él es muy bueno con todos los niños”, cuenta la tía de Gregory, quien muy amablemente recibió a reporteros de este diario en su hogar.