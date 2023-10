Legisladores de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC) minimizaron el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los desafíos que enfrentan los inversores extranjeros en la República Dominicana, como son la falta de reglas claras, la corrupción y la incertidumbre regulatoria.



Tanto el vocero de los diputados del PRM, Julito Fulcar, como el reformista Máximo Castro Silverio entienden que en el país impera un clima de confianza y seguridad jurídica lo que motiva a más inversiones extranjeras.



En ese sentido, Fulcar explicó que la República Dominicana ha sido reconocida en escenarios internacionales por el nivel de transparencia que tiene y por su esfuerzo en pro de transparentar la gestión pública.



“Yo creo que en ningún otro momento ha habido un interés, desde el primer mandatario hasta la dirección del partido (PRM) y en la inmensa mayoría de los funcionarios, de hacer las cosas con transparencia y apegados a las normatimas”, puntualizó el legislador.



Asimismo, señaló que la inversión extranjera crece, y destacó que las reformas que hace alusión el Departamento de Estado de los EE. UU. siempre serán necesarias. Sin embargo, aclaró que en cuanto en los últimos 15 años el país ha sido pionero y líder en la región de América Latina en reforma.



En este último punto, el portavoz perremeísta reaccionó a la parte del informe que indica que a pesar de los esfuerzos del gobierno que preside Luis Abinader para abordar los problemas, se necesitan reformas más profundas y sostenidas para mejorar el ambiente de inversión en el país y garantizar su crecimiento económico a largo plazo.



Al respecto, Máximo Castro afirmó que en el país hay garantía de la inversión extranjera y respeto a la propiedad.



Sobre la garantía jurídica, manifestó que pudiera generarse alguna situación producto del cambio de gestión en quienes administran la justicia, pero no al grado de afectar la inversión extranjera.



Oposición respalda informe y arremete contra la directora de Ética



Al contrario de los oficialistas, los voceros de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) en la Cámara de Diputados, Luis Henríquez y Tobías Crespo, respectivamente, respaldaron el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos y se quejaron contra la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, por su manejo ante el tema.



El diputado Tobías Crespo dijo que en los casos de corrupción al parecer la Dirección de Ética está de vacaciones, porque, a su juicio, cuando los funcionarios son “popis” de la élite que gobierna, la titular de la entidad “se bebe un café” con ellos; pero cuando no lo son, “les toca la destitución, pero no hay ningún sometimiento” a la Justicia.



“En este gobierno ha habido más de 40 escándalos de corrupción, y el Ministerio Público no ha hecho nada”, denunció el congresista.



De su lado, Luis Henríquez dice que ante una denuncia como la del Departamento de Estado, la directora general de Ética debe iniciar una investigación. “Claro que hay denuncias de ciudadanos que son timados, engañados y chantajeados para el pago de comisiones, y nosotros esperamos que esta denuncia sea considerada por la Dirección General de Ética”, enfatizó el legislador opositor.

Enfrentan varios obstáculos en el país

Sobre los desafíos que enfrentan los inversores extranjeros en el país mencionado por el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos destaca que éstos reportan que enfrentan obstáculos como percepciones de corrupción generalizada en los niveles nacional y local del Gobierno; falta de competencia técnica dentro del Gobierno; estructuras de toma de decisiones excesivamente centralizadas y jerárquicas, entre otros problemas.