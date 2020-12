Ministerio de Trabajo asegura establecer medidas de previsión para erradicar el trabajo infantil  

Santo Domingo.- El ministro de Trabajo Luis Miguel De Camps, aseguró que el Ministerio está más que comprometido en establecer labores de previsión para erradicar el trabajo infantil en la República Dominicana.

De Camps ofreció estas declaraciones en un encuentro de “Acciones Empresariales que realizó la organización sin fines de lucro, Save The Children República Dominicana (ONG), en favor de los Derechos de la niñez”.

El ministro también explicó que uno de los temas potenciales es el problema del desempleo en las familias y que dicha problemática no puede ser atendida únicamente por la entidad; indicó que el ministerio trabaja de manera conjunta con otros organismos para que las iniciativas de previsión y la creación de intermediación de empleo, no sean solo provechosas, si no, efectivas y concretas.

“Esta es una de las áreas en la que el Ministerio está más que comprometido. Es la labor de previsión para que no haya trabajo infantil en la República Dominicana; de manera que esos niños puedan estudiar, formarse y alimentarse adecuadamente. Eso evidentemente tiene como componente, potenciar los empleos de los padres de manera conjunta con otras entidades públicas y con la intervención del sector privado”.

Durante el encuentro Alba Rodríguez directora de Save The Children, dijo que en materia de protección a la niñez se han dado importantes iniciativas en el país, como es la posición de la Cámara de Diputados a favor de la eliminación del matrimonio infantil en el código civil y la creación desde la presidencia del Gabinete de Niñez y Adolescencia.

La ONG financiará en 2021 acciones lideradas desde el sector privado, medidas que aumenten la protección de la niñez, esto con el apoyo de la cooperación del Gobierno de Suecia.

Desde el 2017 la organización trabaja con empresas del sector agrícola como CONACADO, principal exportador de cacao orgánico del país y con empresas del sector industrial como Front Gamundi; Caribetrans o United Petroleum, para implementar Principios Empresariales y Derechos de la Niñez, en las cadenas de valor y operaciones. Las posibilidades de ejecución de acciones desde el sector privado a favor de la protección de la niñez forman parte de perspectiva de la investigación realizada con el apoyo técnico y financiero de Suecia.