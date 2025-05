La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Altagracia de los Santos manifestó que el proyecto de ley que crea el Ministerio del Hombre, el cual sometió en el Congreso Nacional el pasado lunes, “llegó adonde tenía que llegar”.



La legisladora de Santo Domingo Este señaló que el pliego de ley -que ha causado revuelo en todo el país y generado lluvias de opiniones- mostró que en la República Dominicana se necesita un Ministerio de la Familia, en el que estén incluidos los hombres, que son quienes no han sido tomados en cuenta hasta el momento. “Señoras y señores, gracias, gracias y gracias por despertar, República Dominicana, no hay familia sin un hombre, no hay familia sin papá. La familia es papá, mamá y los hijos”, expresó ayer.



Agradeció al pueblo y a los medios de comunicación porque su pieza legislativa logró el objetivo planeado, puesto que “para nadie es un secreto que la sociedad está diciendo a grito que necesitamos un ministerio de la familia. Se dieron cuenta de que necesitamos un ministerio de la familia”, enfatizó al destacar que gracias a la iniciativa iría a dar una serie de entrevistas a las que fue invitada.



En reacción, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, rechazó el proyecto de ley que crea el Ministerio del Hombre y dijo que el marco legislativo no es necesario para la República Dominicana porque en esta nación los hombres no están en condiciones de desigualdad.



La funcionaria afirmó que las instituciones que se crean en los estados son para dar respuesta a una necesidad de política pública. Explicó, en ese sentido, que en el país existe el Ministerio de la Mujer porque en materia de igualdad de género tiene brechas muy importantes que cerrar.